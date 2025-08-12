Wasserrohrbruch in Lörrach: Sperrung in der Bühlstraße

1 Auch der Busverkehr ist von der Sperrung betroffen (Symbolfoto). Foto: Marco Fraune Nach vorläufiger Einschätzung dauern die Arbeiten etwa eine Woche.







Aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Bühlstraße zwischen Blauen- und Reichensteiner Straße muss die Fahrbahn ab sofort für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden, teilte die Stadt Lörrach am Dienstag mit. Anwohner und Anlieger der Bühlstraße und der Seitenstraßen müssen die Sperrung gegebenenfalls über die Hüsinger Straße umfahren. Betroffen von der Sperrung ist auch der Buslinienverkehr. Die Haltestellen „Bühl“ und „Schützenhaus“ entfallen. Der Bus umfährt die Sperrung zwischen Römer- und Großmannstraße über die Hüsinger Straße. Zur Gewährleistung des Umleitungsverkehrs und vor allem der Busumleitung gilt in diesem Abschnitt sowie im Einmündungsbereich Großmann- /Hüsinger Straße ab sofort Haltverbot. Die Einhaltung der Regelungen wird laut Mitteilung überwacht. Nach vorläufiger Einschätzung dauern die Arbeiten etwa eine Woche.