Wasserrohrbruch in Donaueschinger Café: Langwierige Reparatur zerrt an den Nerven des Betreibers

Langwierige Reparatur zerrt an den Nerven des Betreibers

Wasserrohrbruch in Donaueschinger Café

1 Roman Schmidt-Müller sitzt auf seiner Café-Terrasse, wo nur der Container mit Bauschutt steht – statt der neu angeschafften Tische für die Außenbewirtung. Foto: Roger Müller

Eine defekte Leitung legt den Betrieb im Café Hengstler lahm. Aus einer vermeintlich schnellen Ausbesserung wird eine wochenlange Baustelle. So geht es nun weiter.









Link kopiert



Das Unheil hat sich mit Vorlauf angekündigt. „Vor vier Wochen standen unsere 140 Quadratmeter Keller so 30 bis 40 Zentimeter unter Wasser“, sagt Roman Müller-Schmidt, Betreiber des Café Hengstler am Hanselbrunnenplatz in Donaueschingen. „Wir konnten auf den Treppenstufen zum Keller genau beobachten, wie das Wasser langsam aber sicher hineingeflossen ist – wie ein kleiner Wasserfall.“ Sofort wurde das Wasser abgestellt, eine Notversorgung installiert und der Keller trockengelegt.