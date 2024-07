Wasserrohrbruch in Donaueschingen

1 In der Güterstraße neben dem Penny-Markt wird am Dienstagnachmittag gearbeitet: Yilmaz legt mit einem Bagger jene Stelle frei, unter der sich das gebrochene Wasserrohr befindet. Foto: Guy Simon

Mitten um 1 Uhr in der Nacht ging bei der Feuerwehr in Donaueschingen das Notsignal ein: Eine Straße ist überschwemmt. Ein Wasserrohrbruch sorgt derzeit für Aufregung. Für die Donaueschinger gilt jetzt: Das Leitungswasser darf nur abgekocht getrunken werden. Das sind die Hintergründe.









Es ist mitten in der Nacht, als Polizei und Feuerwehr die Nachricht erhalten: In der Güterstraße fließt Wasser in größeren Mengen die Straße hinab.