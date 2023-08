Zwei Höfe, die zusammen über 150 Tiere versorgen, waren über das Wochenende vom Wassernetz abgeschnitten. Auslöser waren Waldarbeiter, die erstmals in dem Forst arbeiteten und am Freitag mit schwerem Gerät über die Leitung fuhren.

Über 50 Pferde, die mit Wasser versorgt werden müssen auf dem einen Hof, und fast doppelt so viel Rinder und Kühe auf dem anderen Hof – und aus der Leitung kommt kein Tropfen, von Freitag bis einschließlich Montag. Der Grund: Der Energieversorger hatte ein Unternehmen beauftragt, Bäume an der Stromleitung wegzuziehen, dabei fuhren diese Waldarbeiter mit einem schweren Gerät über die Wasserleitung. Das Ergebnis war ein Wasserrohrbruch an der gleichen Stelle wie schon 2020 – und das aus dem gleichen Grund. Auch damals waren Forstarbeiter ohne Kenntnis der örtlichen Verhältnisse über diese Stelle gefahren.

Die Wasserleitung liegt unter einer Rückegasse im Schabelwäldchen, die betroffenen Höfe waren der Antonihof von Birgit Strohmeier und Christoph Trütken sowie der Stunzenbühler Hof von Alwin und Virginie Strohmeier – letztere hatten am Freitag noch eine Reitferienfreizeit für Kinder auf dem Hof.

Schwierige Notversorgung über das Wochenende

Für den Antonihof wurde am Freitag eine Notversorgung gelegt und zumindest das Tränkesystem der Weiden angeschlossen, so konnten die Tiere, die den ganzen Tag und in der Nacht auf die Weiden können, wenigstens dort versorgt werden.

Für Alwin Strohmeier hieß es am Wochenende zum Hydranten zu fahren, welche die Stadt in der Nähe der alten B 27 für den Hof geöffnet hatte, große Wasserbehälter auf einem Anhänger zu packen, diese zu füllen und die Pferde von Hand mit dem Eimer zu tränken – so war das ganze Wochenende eine Arbeitskraft nur allein mit diesen Arbeiten gebunden.

Erster Versuch am Freitag scheiterte

Zumindest konnte mit dieser Maßnahme die Tierversorgung über das Wochenende gesichert werden. Denn ein erster Versuch am Freitag, die gebrochene Leitung mit einem Provisorium zu reparieren, war erfolglos, berichtet Thomas Berninger, Leiter des Eigenbetriebs Abwasserversorgung und Wasserwerk, und sagt: „Die Schäden waren einfach zu groß.“ Hinzu kämen die schwierigen Begleitumstände aufgrund des sumpfigen Geländes, die die Arbeiten zusätzlich erschwerten.

Leitung mit 400 Metern Länge notwendig

Deshalb war die Stadt am Montag damit beschäftigt, eine neue Notversorgung einzurichten, so dass auch die Gebäude wieder an die Wasserleitung angeschlossen werden können. Hierfür muss eine rund 400 Meter lange Leitung aufgetrieben werden, was die Lagerbestände der Stadt deutlich überschreite, wie Berninger erklärt. Die Stadt Bad Dürrheim verfüge lediglich über handelsübliche Mengen und setze alle Hebel in Bewegung, so dass die Wasserleitung schnellstmöglich wieder in Betrieb genommen werden kann.

Versorgung soll spätestens am Dienstag stehen

Um die Notfallleitung anzuschließen, werde die Wasserleitung an einer Stelle aufgegraben, dort wo bereits ein Stück Kunststoffleitung eingesetzt wurde, erklärt Tiefbauamtsleiter Joachim Petelka. Denn der übrige Teil der Leitung bestehe aus Asbestzement und könnte deshalb nicht so leicht aufgegraben werden. Von dort aus werde die Leitung dann oberirdisch zu den Höfen verlegt. Ob diese Notversorgung noch am Montagabend in Betrieb genommen werden kann, kann der Tiefbauingenieur nicht zusichern. Spätestens am Dienstag soll der Versorgung aber nichts im Wege stehen.

Um etwaigen Verschmutzungen vorzubeugen, werde die neue Leitung gespült und das Wasser anschließend gechlort. Bis entsprechende Wasserproben vorliegen, müssen die Bewohner das Wasser laut Berninger abkochen, um eine ausreichende Trinkwasserqualität zu gewährleisten.

Arbeiten über Wiesen zu erledigen

Berninger stellt auch fest, dass es zu dem Rohrbruch eigentlich gar nicht hätte kommen müssen. Denn es gebe die klare Anweisung, dass mit solch schweren Fahrzeugen nicht über das sumpfige Gelände, in dem die Leitungen verlegt sind, gefahren werden dürfe. Stattdessen hätten die Waldarbeiter von der weitläufigen Wiese aus die Arbeiten durchführen sollen.

Leitung will man langfristig erneuern

Rohrbrüche sind keine Seltenheit, in Bad Dürrheim zählt Berninger rund 30 bis 40 Rohrbrüche im Jahr. Das sei keine Schadenshäufung und bei einer Leitungslänge von 150 Kilometern durchaus vertretbar. Die Wasserleitung durch das Schabelwäldchen zählt mit diesem Vorfall den dritten Wasserrohrbruch in einem Jahrzehnt, sagt Petelka. Diese Leitung soll auch aufgrund des Materials langfristig gesehen erneuert werden. Vorerst gelte es nun aber, die Notversorgung für die beiden Höfe einzurichten.