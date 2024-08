Wasserrohrbruch in Nordstetten

1 Das Warndreieck haben Anwohner in der Kniebisstraße aufgestellt. Ein großes Loch ist an der Stelle in der Asphaltdecke. Am Mittwochabend kam es zu einem Wasserrohrbruch. Hinten ist die Absperrung der Stadt zu sehen. Foto: Florian Ganswind

Ein gewöhnlicher Wasserrohrbruch? Nachdem mindestens eine Stunde lang Wasser aus einem Riss im Asphalt der Kniebisstraße schoss, bricht nun die Asphaltdecke immer mehr ein. Anwohner mussten sich selbst helfen, weil die Stadt wohl nicht reagierte.









Plötzlich fiel der Wasserdruck in den Haushalten ab und das Wasser floss immer geringer. Ein Wasserrohrbruch legte die Kniebisstraße in Nordstetten am Mittwochabend bis 2.10 Uhr nachts wassertechnisch lahm.