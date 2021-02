Wasserrettungsdienst im Kreis Calw Auf die Strömungsretter der DLRG warten harte Einsätze

-Bezirke:

Die DLRG im Bezirk Calw ist organisatorisch dem Wasserrettungszug 3 des Landes Baden-Württemberg zugeordnet. Dieser Wasserrettungszug setzt sich aus mehreren DLRG-Bezirken im Regierungsbezirk Karlsruhe zusammen. Unter anderem sind dies DLRG-Kameraden aus den Bezirken Freudenstadt, Mittelbaden (Landkreis Rastatt), Karlsruhe und Enz (Enzkreis).

Althengstett. Strömungsretter werden immer dahin gerufen, wo es für Rettungsschwimmer zu gefährlich wird und ein Boot nicht eingesetzt werden kann: an Flüsse mit starken Strömungen, ebenso in Hochwassergebiete oder bei Starkregen.

Ausrüstungskundeund Seiltechnik

Die besonders ausgebildeten Rettungsschwimmer durchlaufen eine anspruchsvolle Ausbildung, um auf die Einsätze, die nicht selten lebensgefährlich sind, vorbereitet zu sein. Auf dem Stundenplan stehen vor den ersten praktischen Übungen Theorieunterricht zu Gefahren in Fließgewässern, Einsätzen im Hochwasser, Rettungstechniken, Seiltechnik, Hydrodynamik und Ausrüstungskunde.

"Im Bezirk Calw verfügen wir derzeit über eine Reihe von Wasserrettern, Strömungsrettern, Bootsführen sowie Führungskräften, die bei einem Einsatz unterstützen können", äußert sich Thomas Wolf- Ausbildungsleiter der Althengstetter DLRG-Ortsgruppe, zum Stand der Einsatzfähigkeit im Rettungsdienst der DLRG im Bezirk Calw gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Die unterstützende Tätigkeit sei aktuell wegen eines fehlenden Einsatzfahrzeugs aber nicht möglich. "Bereits seit mehreren Jahren bemühen wir uns um ein Einsatzfahrzeug, mit dem wir den Wasserrettungsdienst im Landkreis Calw sicherstellen können. Derzeit ist der Kreis Calw eine der wenigen, die über keine DLRG- Wasserrettungsgruppe verfügt." Diesen weißen Fleck wolle der DLRG-Landesverband Württemberg für den Bezirk Calw nun endlich füllen. "Uns ist es gelungen, bei unserem DLRG-Landesverband Württemberg in die Beschaffungsliste für ein Einsatzfahrzeug (ohne Boot) aufgenommen zu werden", freut sich Wolf. Konkret sei eine Fahrzeugbeschaffung dieses Jahr vorgesehen, sofern die europaweite Ausschreibung erfolgreich abgeschlossen werde. Der Ausbau des Einsatzfahrzeuges mit Funk, Sondersignalanlage und weiteren technischen Ausstattungsdetails sei Bestandteil dieses Projektes und erfolge im Anschluss.

Der Großteil der Finanzierung erfolgt laut Ausbildungsleiter über das Land Baden-Württemberg, "jedoch muss die DLRG im Bezirk Calw zehn Prozent der Kosten aus Eigenmitteln aufbringen". Diese würden im Wesentlichen durch die Mitgliedsbeitragsanteile, die die vier DLRG-Ortsgruppen – Althengstett, Nagold, Neuhengstett und Walddorf – an den Bezirk abführen, erwirtschaftet. Dies seien Mitgliedsbeiträge oder Kursgebühren für Anfängerschwimmkurse.

Der weitere Unterhalt des Fahrzeugs, die Beschaffung von Funkmeldeempfängern oder die weitere Ausrüstung für die Einsatzkräfte gehe ebenfalls zu Lasten der DLRG. "Das vorhandene, über Spenden und Eigenmittel finanzierte Motorrettungsboot des DLRG Bezirks wird Bestandteil dieses Wasserrettungsfahrzeug Boot (WRF-B) werden und muss ebenfalls aus Eigenmitteln unterhalten werden", so Wolf.

Noch kein Standortfür Unterbringung

Bisher gebe es keine Möglichkeit, dieses DLRG-Einsatzfahrzeug mit Boot vorschriftsmäßig in einer abgeschlossenen Halle im Raum Althengstett/Calw unterzubringen, um damit die Einsatzfähigkeit für Wasserrettungseinsätze im Landkreis sicherzustellen. Idealerweise biete sich eine Unterbringung beispielsweise in einem Feuerwehrgerätehaus an. "Hier sind wir noch auf der Suche beziehungsweise planen ein Gespräch mit den für den Wasserrettungsdienst im Landkreis zuständigen Landratsamt Calw mit dem Ziel, dort Unterstützung für diese Kreisaufgabe zu erhalten wie es in vielen anderen Land- und Stadtkreisen bereits praktiziert wird."

Ebenso solle dort sichergestellt sein, dass das dann einsatzfähige Wasserrettungsfahrzeug-Boot (WRF-B) in die Alarmierungskette aufgenommen werde, damit dieses im Einsatzfall durch die Integrierte Leitstelle alarmiert werden könne. "Die Erarbeitung der Einsatzrichtlinien wurde erledigt", so Wolf. "Wenn alle diese Schritte erfolgt sind, werden wir in der Lage sein, Überlandhilfe zur Unterstützung der Kameraden in den angrenzenden Landkreisen wie zum Beispiel bei Einsätzen unlängst in Pforzheim, im Fall des Jahrhunderthochwassers 2010 oder das Starkregenereignis in Braunsbach im Landkreis Schwäbisch Hall 2016 zu leisten."

"Die DLRG im Bezirk Calw wird als einer der letzten Bezirke 2021 ein Wasserrettungsfahrzeug-Boot aus Mitteln des Rettungsdienstes bekommen. Wir hoffen, damit in Zukunft die Blaulichtorganisationen im Kreis Calw mit unserem Fachwissen sowie Mannstärke unterstützen zu können", äußerte sich Maik Heisterkamp, Vorsitzender der Neuhengstetter DLRG-Ortsgruppe gegenüber dem Schwarzwälder Boten.