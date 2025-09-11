Wasserqualität: Rom will Fluss Tiber wieder badetauglich machen

Einst galt der Tiber als Lebensader Roms, heute ist er dreckig und verwahrlost. Verschiedene Initiativen, den Fluss wieder zum Leben zu erwecken, blieben erfolglos. Die Stadt wagt einen neuen Versuch.
Rom - Während der Sommerhitze ist die Verlockung in Rom groß, in den Tiber zu springen - doch bislang ist das schwer vorstellbar. Das soll sich ändern: In fünf Jahren soll man im Fluss wieder baden können. Dieses ambitionierte Ziel nannte Bürgermeister Roberto Gualtieri nach Medienangaben am Rande einer Veranstaltung im italienischen Pavillon der Expo 2025 im japanischen Osaka.