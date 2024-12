Wasserpreis in Hechingen: Wie viel ein durchschnittlicher Haushalt künftig mehr bezahlen muss

1 Wasser ist ein kostbares Gut. In Hechingen steigt der Verbrauchspreis zum Jahreswechsel an. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/Mikes-Photography

Hechinger Haushalte müssen ab dem 1. Januar 2025 mehr für Wasser und Abwasser bezahlen. Wie viel ein durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt künftig mehr bezahlen muss, rechnet Stadtwerke-Chef Markus Friesenbichler im Betriebsausschuss vor.









Der bisherige Wasserverbrauchspreis in Hechingen liegt bei 2,58 Euro pro Kubikmeter, sprich 1000 Liter Wasser. Dieser wird zum Jahreswechsel auf 2,94 Euro pro Kubikmeter erhöht. Der Betriebsausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung die Gebührenerhöhung mehrheitlich bei drei Nein-Stimmen dem Gemeinderat empfohlen. Dieser muss in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 17. Dezember, final darüber entscheiden.