Wassermelonen aus Schmieh: So gedeiht der Exot auch im Schwarzwald

Wassermelonen aus dem Schwarzwald? Klingt ungewöhnlich, ist aber möglich.
Vor sechs Jahren haben Timo und Hanna Brendle den Hof ihrer Familie übernommen. Beide stammen aus dem Markgräflerland und sind mit der Landwirtschaft vertraut. Die Idee, Wassermelonen anzubauen, entstand eher aus purer Neugier: Kerne aus einer Supermarkt-Melone wurden getrocknet und in einem Blumenkasten gesät. Aus dem Versuch im Kleinen entwickelte sich der Plan, die Früchte auf dem Feld auszuprobieren, erklären die beiden im Gespräch mit unserer Redaktion.