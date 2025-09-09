Wassermelonen aus Schmieh: So gedeiht der Exot auch im Schwarzwald

Vor sechs Jahren haben Timo und Hanna Brendle den Hof ihrer Familie übernommen. Beide stammen aus dem Markgräflerland und sind mit der Landwirtschaft vertraut. Die Idee, Wassermelonen anzubauen, entstand eher aus purer Neugier: Kerne aus einer Supermarkt-Melone wurden getrocknet und in einem Blumenkasten gesät. Aus dem Versuch im Kleinen entwickelte sich der Plan, die Früchte auf dem Feld auszuprobieren, erklären die beiden im Gespräch mit unserer Redaktion.

Ursprung in Westafrika Ein befreundeter Landwirt aus Südbaden, der Melonen hektarweise für den Großmarkt anbaut, unterstützte zu Beginn die Familie mit Setzlingen. Das Klima dort ist optimal für die ursprünglich aus Westafrika stammende Pflanze. Doch in Schmieh sind die Bedingungen schwieriger. Die ersten Pflanzen gingen ein, und im Umfeld war die Skepsis groß, ob die Melonen hier wachsen könnten.

Drei bis vier Tonnen Erntemenge

Heute werden auf rund 2500 Quadratmetern Fläche 500 bis 600 Setzlinge gepflanzt. Daraus entstehen im Laufe des Sommers etwa 3000 Wassermelonen. Die Erntemenge liegt bei drei bis vier Tonnen dieses Jahr und das Erstaunen im Ort war groß, erzählt Timo Brendle schmunzelnd.

Mit viel Zuwendung wird daraus innerhalb von drei Monaten eine Reife Melone. Foto: Alex Risse

Der Anbau verlange besondere Bedingungen. Die Pflanzen werden von Hand gesetzt und mit einer Tröpfchenbewässerung versorgt, die etwas erwärmtes Wasser zuführt. Längere Regenperioden oder direkte Beregnung von oben könne den Früchten schaden. Gegen Unkraut setzen die Brendles Mulchfolie ein, den Rest erledigen sie per Hand.

Konstante Temperaturen wichtig

Wichtig sind konstante, warme Temperaturen ohne große Schwankungen und ohne starken Wind. Um die empfindlichen Pflanzen künftig besser zu schützen, denken die beiden über Pflanztunnel nach, die auf den sensiblen Pflanzen platziert werden.

Die Aussaat erfolgt in den ersten Juni-Wochen. Mittlerweile nutzen sie Setzlinge der Sorte „Gatinho“ aus Italien. Diese kann bis zu zehn Früchte tragen. Geerntet wird im Zeitraum der Sommerferien. Die Melonen wiegen meist zwischen 1,5 und drei Kilogramm, gelegentlich erreichen einzelne Exemplare rund fünf Kilogramm. Wann eine Melone reif ist, lasse sich nicht immer leicht erkennen. Ein Anhaltspunkt sein die gelbe Aufliegefläche der Melone.

Auf dem Feld werden bis Ende September weiterhin Melonen geerntet, die bislang noch nicht reif waren. Das Ernten geschieht dabei überwiegend von Hand, was in den vergangenen Jahren sehr arbeitsintensiv war. Inzwischen hilft ein Frontlader beim Einsammeln der Früchte.

Unreife Melonen dürfen getauscht werden

Im Hofladen der Brendles in Schmieh werden die Melonen neben Kartoffeln, Blattsalat und anderem Gemüse rund um die Uhr verkauft. Vieles vom Angebot ist aus eigenem Anbau oder von Landwirten aus ihrer Heimatregion. Außerhalb des Hofes gibt es auch Verkaufskisten mit der sommerlichen Frucht in Altburg und in Würzbach. Da man von außen nicht sicher feststellen kann, wie reif das Kürbisgewächs ist, besteht für Kunden die Möglichkeit, eine unreife Melone gegen eine andere zu tauschen. Die Familie setzt dabei und auch beim Verkauf auf das Vertrauen zu ihrer Kundschaft.

Das braucht es für den Anbau im eigenen Garten

Aus einem kleinen Versuch ist so ein fester Teil des regionalen Angebots auf dem Hof geworden. Für Interessierte, die selbst Melonen anbauen möchten, gilt: Wichtig sind ein warmer Standort, Geduld und die Bereitschaft, die Pflanzen regelmäßig zu pflegen. Dann kann das Experiment auch im eigenen Garten gelingen.