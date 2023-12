Wasserkocher schmort auf dem Herd: Aufmerksame Ebingerin rettet dem Nachbarn das Leben

1 Gerade noch rechtzeitig geweckt haben Polizeibeamte und Feuerwehrleute den Bewohner einer völlig verrauchten Wohnung in der Wilhelm-Dodel-Gasse in Ebingen. Foto: Jannik Nölke

In einer völlig verrauchten Wohnung hat nach einem Schmorbrand auf dem Herd ein Mann geschlafen – Feuerwehr und Polizei kamen gerade rechtzeitig.









Die Feuerwehr Albstadt musste am frühen Freitagmorgen mit 25 Mann in die Ebinger Wilhelm-Dodel-Gasse ausrücken. Eine Anwohnerin meldete kurz vor 1 Uhr einen Brand in der Wohnung ihres Nachbarn. Den Polizeibeamten, die kurze Zeit vor der Feuerwehr eintrafen, ist es gelungen, durch lautes Klopfen und Rufen den Bewohner, der noch in seiner Wohnung schlief, zu wecken. Wie sich herausstellte, war die Wohnung bereits stark verraucht, berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Angele.