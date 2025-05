Wasserknappheit im Kreis Calw: Pegelstände von Nagold und Co. kritisch gesunken – jetzt warnt das Landratsamt

Nach Feuer in Stammheim Wie es mit der Brand-Ruine weitergeht – und ob es Geld für den Abriss gibt

Das Gebäude, das am Sonntagabend in der Stammheimer Jahnstraße ausbrannte, ist nicht mehr zu retten. So viel war jedoch schon vorher klar – denn es sollte ohnehin abgerissen werden. Dafür war sogar bereits ein Zuschuss in Aussicht. Gibt es den jetzt trotzdem noch? Wir haben nachgefragt.