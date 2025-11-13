Wassergebühren in Neuweiler: Das kühle Nass kostet künftig deutlich mehr

In Neuweiler steigen ab dem kommenden Jahr die Preise fürs Frisch- und Abwasser. Pro 1000 Liter, die aus dem Wasserhahn fließen, werden dann 33 Cent mehr fällig.
Der Neuweiler Gemeinderat hat den vergangenen Samstag in Klausur verbracht. Der Hauptbrocken der Arbeit dürfte dabei auf die Vorberatung des Haushalts 2026 entfallen sein. Früh morgens indes ging es mit einem anderen Thema los: den künftigen Wasser- und Abwasserpreisen in der Gemeinde. Sie gelten ab dem 1. Januar 2026. Und werden steigen.