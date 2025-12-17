Wassergebühr in Gechingen: Für die Gechinger wird’s teurer

Die Wasser- und Abwassergebühren steigen ab Januar drastisch, um Unterdeckungen aus 2021 und deutlich gestiegene Kosten auszugleichen.
An der Gebührenschraube für Wasser und Abwasser mussten die Gechinger Gemeinderäte wohl oder übel deutlich drehen. Das detaillierte Zahlenwerk mit den Kalkulationen des beauftragten Ingenieurbüros Heyder + Partner aus Tübingen lieferte die Grundlage für den letztendlich einstimmigen Beschluss des Gemeinderats. Deutliche Kostensteigerungen sowie Unterdeckungen bei Wasser und „eine große“ laut Kämmerer Immanuel Schmelzle beim Abwasser im Jahr 2021 sind in die Kalkulation eingeflossen.