Wassergebühr in Gechingen: Für die Gechinger wird’s teurer

An der Gebührenschraube für Wasser und Abwasser mussten die Gechinger Gemeinderäte wohl oder übel deutlich drehen. Das detaillierte Zahlenwerk mit den Kalkulationen des beauftragten Ingenieurbüros Heyder + Partner aus Tübingen lieferte die Grundlage für den letztendlich einstimmigen Beschluss des Gemeinderats. Deutliche Kostensteigerungen sowie Unterdeckungen bei Wasser und „eine große“ laut Kämmerer Immanuel Schmelzle beim Abwasser im Jahr 2021 sind in die Kalkulation eingeflossen.

Kostenunterdeckungen müssen beim Abwasser zwingend innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen werden, beim Wasser können sie ausgeglichen werden, als wirtschaftliches Unternehmen unterliegt die Wasserversorgung nicht dem gebührenrechtlichen Kostendeckungsgrundsatz.

Ab Januar 3,85 Euro für Kubikmeter Wasser

Seit 2023 zahlen die Gechinger 3,10 Euro netto für einen Kubikmeter Wasser, dazu kommen sieben Prozent Umsatzsteuer. Die Gebühr steigt ab Januar fürs Jahr 2026 auf 3,85 Euro netto. „Wir haben uns jetzt bewusst für eine einjährige Kalkulation entschieden, um schneller reagieren zu können“, sagte Schmelzle. Auch beim Abwasser wird’s deutlich teurer. Die Schmutzwassergebühr steigt von bisher 2,40 Euro je Kubikmeter auf 3,46 Euro. Die Niederschlagswassergebühr wird von bisher 0,30 Euro je Quadratmeter versiegelter Fläche auf jetzt 0,58 Euro angepasst.

Belastung für Verbraucher

Nina Benz (GFW) hat ausgerechnet, dass die Erhöhungen eine vierköpfige Familie mit 400 Euro oder mehr im Jahr belasten würden und fand das sozial fragwürdig. Auch Fraktionskollege Klaus Böttinger fand „die Erhöhungen schon krass“. Die Zahlen des Büros im Detail lieferten zwar die Grundlage, „das war bisher noch nie so sichtbar, aber es kann doch nicht sein, dass wir in drei Jahren so eine Steigerung haben.“

Darauf erwiderte Heyder: „Sowohl die Energie- wie die Personalkosten sind in dem Zeitraum stark gestiegen.“ Bürgermeister Jens Häußler gab zu bedenken: „Wir haben zwei Millionen Euro für die Sanierung der Regenüberlaufbecken ausgegeben, die müssten auch in den Abschreibungen enthalten sein, das kommt noch dazu.“ Nach dem neuen Haushaltsrecht belasten Abschreibungen die Gebührenkalkulation als Kosten. Häußler wies aufs Haushaltsdefizit hin, auch eine Kommune müsse in Richtung Kostendeckung gehen. Besonders gelte das „wenn es Zuschüsse gibt, dann müssen kostendeckende Gebühren erhoben werden.“

Das griff auch Simon Klass auf und empfahl, „wenn man aus sozialen Gründen nicht mitgehen will“, lieber bei der Grundsteuer zu sparen. Als Grundlage der Gebührenkalkulation wurden laut Sitzungsvorlage die Mittelanmeldungen des Ortsbauamtes für den Haushalt 2026 in den Bereichen Abwasser und Wasser herangezogen. Ob auch die geschobene Sanierung der Kläranlage mit eingeflossen ist, wollte Alexander Zell (GFW) von Heyder wissen, was dieser bejahte.