1 Noch in diesem Jahr werden Sicherungsarbeiten an der Wasserfallhöhle vorgenommen. Archiv- Foto: Ausschuss

An der Wasserfallhöhle in Oberndorf stehen Fellsicherungsarbeiten an. Diese sind bereits vergeben – die Kosten belaufen sich auf knapp 69 000 Euro und liegen damit unter der Berechnung.

Oberndorf - In der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am Mittwoch wurde auch über drei Vergaben gesprochen. In erster Linie ging es um die Wasserfallhöhle, hier besteht noch im laufenden Jahr Handlungsbedarf.

Unmittelbar über dem Höhlenmund der Wasserfallhöhle und dem darauffolgenden kurzen Geländeeinschnitt befindet sich eine circa 20 Meter hohe Felswand. Der anstehende Fels ist stark und tiefgründig verwittert. Das Gefüge ist zudem infolge des Wurzeldrucks der in der Wand wachsenden Sträucher beziehungsweise der an der Böschungskrone wachsenden Bäume zusätzlich geschwächt und aufgelockert.

Gutes Angebot bekommen

Auch aufgrund der jüngsten Starkregenereignisse lösen sich immer wieder Brocken mit einem Volumen bis zu 0,5 Kubikmeter. Die Arbeiten wurden daher ausgeschrieben und von den drei eingegangenen Angeboten, hat man sich für die Firma "Alpina Fels- und Gemäuersanierung" aus Waldkirch entschieden.

Das Angebot der Firma im Wert von 68 856 Euro lag deutlich unter den berechneten Kosten in Höhe von circa 81 000 Euro. Zudem hat die Firma zugesagt, dass die Arbeiten noch dieses Jahr stattfinden können. "Es herrscht dringender Bedarf", so Bürgermeister Acker.

Zwei weitere Vergaben

Ein 24 Meter langes Schutznetz soll angebracht werden. Der Geländeeinschnitt soll damit vor herunterfallendem Gestein und Gehölz geschützt werden. Das Gremium stimmte dem Vorschlag einstimmig zu.

Zudem ging es noch um eine muslimische Grabsteinüberdachung auf dem Friehof Lindenhof. Bereits 2016 hatte der Gemeinderat der Planung eines muslimischen Grabfeldes zugestimmt. Die Umsetzung erfolgte 2018 – nun geht es darum, die Grabsteine vor Witterungseinflüssen zu schützen und daher zu überdachen.

Die Kosten belaufen sich für die kompletten Arbeiten auf 21 596 Euro und werden außerplanmäßig finanziert. Es gab keine Gegenstimmen. Die Arbeiten wurden an die Firma "Heinzelmann" in Boll und die Firma "Wild Außenanlagen" in Altoberndorf vergeben.

Außerdem stehen Rohbauarbeiten an der Grundschule in Bochingen an. Die Firma "Meisterbau ST" aus Bösingen hat für einen Angebotspreis 109 463 Euro den Zuschlag bekommen. Los gehen wird es aber erst im Frühjahr 2022.