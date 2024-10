Wasserball-Turnier in Villingen: SC Kreuzlingen und Luca Locatelli Genua gewinnen den Tacke-Pokal

Das Mixed-Team aus der Schweiz ist der Sieger der 38. Auflage. Bei den Damen geht der Sieg in der 19-jährigen Geschichte des Damenturniers im Rahmen des Tacke-Pokals zum 13. Mal an Luca Locatelli Genua. Die WBG Villingen-Schwenningen belegt am Ende Rang sechs im Achterfeld.