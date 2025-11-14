Wasser wird teurer: Geislingen setzt neue Gebühren für Frisch- und Abwasser fest

Während die Gebühren für Frisch- und Abwasser leicht steigen, sinken diese für Regenwasser.
Die Stadt Geislingen überprüft die Wassergebühren jährlich, um größere Gebührensprünge zu vermeiden und Kostenentwicklungen zeitnah auszugleichen. Die aktuelle Neukalkulation basiert auf dem Wirtschaftsplan 2026 sowie den Vergleichswerten der Vorjahre. Die Frischwassergebühr lag seit drei Jahren unverändert bei 3,06 Euro pro Kubikmeter. Aufgrund gestiegener laufender Betriebskosten und höherer Abschreibungen – insgesamt rund 60 000 Euro – ergibt die neue Berechnung nun einen kostendeckenden Preis von 3,26 Euro pro Kubikmeter.