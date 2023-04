1 In Weigheim wird es zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 18 Uhr, kein Wasser geben. Foto: Pixabay/Simon Kadula

Im Vorfeld sorgt in Weigheim die Abstellung der Wasserversorgung aufgrund Sanierungsarbeiten am Wasserreservoir zwischen Donnerstag, 20. April, 20 Uhr, und Freitag, 21. April, 18 Uhr, für Aufregung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Im Vorfeld sorgt in Weigheim die Abstellung der Wasserversorgung aufgrund Sanierungsarbeiten am Wasserreservoir zwischen Donnerstag, 20. April, 20 Uhr, und Freitag, 21. April, 18 Uhr, für Aufregung. Mehrere Anwesende reklamierten in der Sitzung des Ortschaftsrates den ungenügenden Informationsfluss und regten an, derartige Mitteilungen in Zukunft auf der Homepage der SVS, über Lautsprecher oder als Wurfzettel in allen Briefkästen rechtzeitig bekannt zu geben. Ortsvorsteherin Ursula Mosbacher ergänzte, dass die Löschwasserversorgung während dieser Zeit gesichert sei. Sie empfahl zudem, vor dem ersten Wasserbezug nach Ende der Sanierung, die Wasserhähne im Haus vorsichtig zu öffnen, um Rohrbrüche aufgrund eines entstehenden Überdrucks zu vermeiden. 

Die Submission für die Sanierung der Mühlhauser Straße erfolgt Anfang Mai, die Ausführung ist in den Sommerferien zwischen Ortseinfahrt und auf Höhe der Einfahrt zur Grundschule geplant.