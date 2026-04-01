Wasser- und Stromversorgung: Wie die Stadt Lörrach auf den Katastrophenfall vorbereitet ist

Katastrophenschutz gewinnt für Kommunen an Bedeutung. Bei einem großflächigen Stromausfall muss die Wasserversorgung in Lörrach drei Tage lang weiter funktionieren.
Der Mann fragte während der jüngsten Ratssitzung in der Bürgerfragestunde, ob die Stadt auf einen längeren großflächigen Stromausfall vorbereitet sei. Ohne Strom gäbe es kein Trinkwasser und auch die Toilettenspülungen würden nicht funktionieren. Als Folge breiteten sich spätestens nach sieben Tagen Krankheiten und Rattenplagen aus, sagte der Bürger.