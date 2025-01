40 Jahre Lebenshaus Trossingen So rüstet sich das Nudelhaus für die Zukunft

Seit vier Jahrzehnten besteht der Lebenshaus-Verein in Trossingen. Vieles wurde in diesen Jahren in Sachen Inklusion erreicht und aufgebaut. Während das Lebenshaus selbst nicht mehr weiterbetrieben wird, tut sich beim Nudelhaus einiges.