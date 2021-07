1 Eine Sanierung der Stützmauer und der Wege ist unausweichlich. Foto: Preuß

Von einem Starkregen in der Nacht auf Samstag war die für viele Menschen wichtige Elsenau-Wallfahrtsstätte in Kappel betroffen. Teilweise stand das Wasser in der Elsenau zwei Meter hoch, wobei die massive untere Eingangstüre dem Druck nicht mehr standhielt und aus der Verankerung herausgerissen wurde.

Niedereschach-Kappel - Das dann abfließende Wasser riss sogar die in der Elsenau befindlichen Kirchenbänke aus ihren Verankerungen teils bis zum unteren Bach mit. Zudem wurde die Stützmauer der Wallfahrtsstätte beschädigt. Dort wurden ganze Steinbrocken herausgerissen.

Auch der Schotterweg der zum Eingang führt, wurde komplett ausgespült, der Schotter liegt nun auf einer unten liegenden Wiese. "Es sah verheerend aus", so Diakon Stefan Fornal von der katholischen Seelsorgeeinheit in einer ersten Stellungnahme. Er schätzt den Sachschaden auf rund 10 000 Euro. Fornal und allen Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit ist es zudem eine Herzensangelegenheit, den ehrenamtlichen Helfern zu danken, die am Samstag, nachdem Veronika Hauser den Schaden entdeckt hatte, sofort unter der Federführung von Alfred Link angerückt sind, um in schweißtreibender Arbeit die gröbsten Schäden zu beseitigen.

Dadurch konnte die Wallfahrtsstätte zwar wieder zugänglich gemacht werden, doch einige unterspülte Bereiche, sowohl innen wie außen, mussten wegen der Unfallgefahr gesperrt werden. Mit Blick in die Zukunft, so Fornal, werde man in der Elsenau nicht um eine grundlegende Sanierung herumkommen und in diesem Zusammenhang, speziell auch was die Drainage betrifft, einiges überlegen und verändern müssen. Seitens der Erzdiözese seien Bauexperten schon vor drei Wochen, ebenfalls nach einem Starkregen vor Ort gewesen und haben sich Gedanken gemacht, wie man die weithin geschätzte Wallfahrtsstätte besser vor Starkregen schützen kann. Das alles werde jedoch viel Geld kosten, schätzt Fornal. Er denkt an eine Spendenaktion, damit das alles auch finanziell gemeistert werden kann.