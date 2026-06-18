Wasser, Schatten – so ist der Plan: Ritterspiele in Horb werden zur Hitzeschlacht

Ritter, Pferde und Besucher stehen vor einem heißen Wochenende. Wie die Organisatoren der Maximilian Ritterspiele in Horb darauf reagieren.
Es hat bereits 27 Grad, als Montserrat Gargallo aus der Projektleitung der Horber Ritterspiele an diesem Donnerstag um kurz nach 10 Uhr zügigen Schrittes über das Festgelände läuft. Auf die kurze Nachfrage, wie es läuft, antwortet sie lächelnd: „Gut. Ich habe das Gefühl, wir starten jedes Jahr früher mit dem Aufbau.” Die Ritterspiele nehmen schon richtig Gestalt an. Auf Nachfrage, wie es mit der Hitze läuft, reagiert Gargallo gelassen: “Es war die letzten Jahre immer heiß, also bin ich positiv”.