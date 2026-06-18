Wasser, Schatten – so ist der Plan: Ritterspiele in Horb werden zur Hitzeschlacht

Ritter, Pferde und Besucher stehen vor einem heißen Wochenende. Wie die Organisatoren der Maximilian Ritterspiele in Horb darauf reagieren.

Es hat bereits 27 Grad, als Montserrat Gargallo aus der Projektleitung der Horber Ritterspiele an diesem Donnerstag um kurz nach 10 Uhr zügigen Schrittes über das Festgelände läuft. Auf die kurze Nachfrage, wie es läuft, antwortet sie lächelnd: „Gut. Ich habe das Gefühl, wir starten jedes Jahr früher mit dem Aufbau.” Die Ritterspiele nehmen schon richtig Gestalt an. Auf Nachfrage, wie es mit der Hitze läuft, reagiert Gargallo gelassen: “Es war die letzten Jahre immer heiß, also bin ich positiv”.

Für das Ritterspiel-Wochenende sind bis zu 34 Grad vorhergesagt. Mit einem UV-Index von 6 und 7 am Samstag und Sonntag empfiehlt die Wetter-App schon ab 10 Uhr, für Sonnenschutz zu sorgen. Wie die Projektleitung der Ritterspiele mit den hohen Temperaturen umgehen will, erklärt sie in einer kurzen Mail.

Keine Programmänderungen

Durch jahrelange Erfahrung sei das Veranstaltungsteam eingespielt und erfahren. Dennoch beobachte man die Entwicklungen mit einem offenen Auge. Programmänderungen müssen die Gäste nicht befürchten. Da es in den vergangenen Jahren schon häufig sehr warm war, ändere die Wetterlage nichts am Ablauf. “Es sind auch ausreichend Ruhepausen für die Künstler und Tiere eingeplant”, versichert die Projektleitung. Außerdem werde der Turnierplatz ständig mit Wasser begossen. Zusätzlich dazu haben die Pferde einen eigenen Wasserschlauch, um an dem schattigen Stellplatz unter der Brücke abgespritzt werden zu können.

Trotz Hitze: positive Ticketbilanz

“Wir stecken nicht in den Menschen”, erklärt die Projektleitung auf Nachfrage, ob der Ticketverkauf aufgrund der Wettervorhersage zurückgehe. Nichtsdestotrotz seien bisher schon mehr Tickets verkauft als im Vorjahr.

Und wie läuft der Aufbau bei diesen Temperaturen? “Wir sind es gewohnt, bei großer Hitze aufzubauen.” Die Markthalle diene den Mitarbeitern während des Aufbaus als Rückzugsort mit kühlen Getränken und Sitzgelegenheiten.

Wasser- und Getränkeregelung

Eine kostenlose Wasserausgabe bei den Ritterspielen sei bisher nicht vorgesehen. Auch zusätzliche Trinkwasserstellen gebe es auf dem Gelände keine. “Wir verweisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die zahlreichen Getränke- und Versorgungsstände auf dem gesamten Veranstaltungsgelände”, schreibt das Leitungsteam. Kleine gefüllte Fläschen für Kinder seien jedoch in Ordnung.

Auch über die Internetseite würden Besucher im Vorfeld darauf hingewiesen, für Sonnenschutz zu sorgen. Um sich ansonsten vor der Sonne zu schützen, gebe es zahlreiche Schattenbereiche: im Alten Freibad, im Spielplatz Schatzinsel, auf der Inselspitze unter den Bäumen und unter zusätzlichen Sonnenschirmen.

Auch DRK berücksichtigt die Wetterbedingungen

Und auch das DRK werde gerüstet sein: „Die Einsatzstärke des Deutschen Roten Kreuzes wird im Rahmen des Sicherheitskonzepts durch die zuständige Rettungsorganisation festgelegt“, antwortet die Stadtverwaltung. Dabei werden die erwarteten Besucherzahlen, die Wetterbedingungen sowie weitere relevante Faktoren berücksichtigt. „Das DRK entscheidet eigenverantwortlich, ob eine Anpassung der Mannschaftsstärke erforderlich ist.“

Fest steht: Für die Ritterspiele wird es in diesem Jahr nicht nur mittelalterlich, sondern auch hochsommerlich.