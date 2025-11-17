„Wasser ist ein Allgemeingut“: Uwe Ritzer hat sein neues Buch in Freiburg vorgestellt

Der Journalist Uwe Ritzer hat sein Buch „Der Ausverkauf“ in Freiburg vorgestellt. Er stellt sich darin gegen das Vorgehen von Konzernen auf Kosten der Umwelt.
Ökologische Themen im Priesterseminar: Der vielfach ausgezeichnete Journalist und Autor Uwe Ritzer („Die Affäre Mollath“) stellte im Collegium Borromaeum in Freiburg auf Einladung der Katholischen Akademie sein neues Buch „Der Ausverkauf“ vor. Darin geht er der Frage nach, wie Wasser, Boden und Rohstoffe zunehmend zum Spielball von Konzernen werden und warum Klimaschutz nicht auf den Schultern Einzelner lasten darf. „Ich bin kein Aktivist, ich bin Journalist“, sagt Ritzer. „Aber im Kern geht es bei all dem um Gerechtigkeit.“