Wasser für Afrika: Geniales Konzept – so sammelt Balinger Verein für Burkina Faso

„Wasser für Wasser“ lautet das Motto des Balinger Vereins Wasser für Afrika, der mit einem simplen aber genialen Konzept Gelder sammelt für ein Projekt in Burkina Faso.

Der Verein Wasser für Afrika war und ist derzeit wieder präsent mit seinem Stand auf dem Balinger Kulturfestival. Der Verein um den Vorsitzenden Alwin Hummel setzt sich für Projekte in Burkina Faso ein und steht kurz vor einem großen Erfolg. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete er über das aktuelle Projekt und wie der Verein überhaupt entstand.

„Alles fing an mit der Hungersnot in Somalia und Kenia im Jahr 2012“, erzählt Hummel. Damals sei der ehemalige vhs-Leiter Ottmar Erath auf ihn zugekommen und habe gemeint: „Da müssen wir doch etwas unternehmen und helfen.“

Einfaches Konzept

So wurde der Verein ins Leben gerufen, der mit dem einfachen Konzept „Wasser für Wasser“ Getränke auf verschiedenen Balinger Veranstaltungen verkauft und die Erlöse spendet.

2014 suchte sich der Vorstand des Vereins ein neues Projekt, das man unterstützen könnte. Aufgrund der guten Beziehungen von Hummel zu Misereor fiel die Entscheidung auf Burkina Faso.

„Misereor unterstützt dort die Geschwisterliche Vereinigung der Gläubigen (UFC) in der Region Dori. Dort helfen Christen und Muslime dabei, die Wüste zu bewirtschaften, und dafür braucht es vor allem Wasser“, sagt Hummel.

Alwin Hummel ist der Vorsitzende des Vereins Wasser für Afrika. Foto: Eyckeler

Derzeit sammelt Wasser für Afrika Geld für ein Regenrückhaltebecken. So ein Becken kostet laut dem Vereinsvorsitzenden zwischen 50 000 und 70 000 Euro. Stand Montagmittag hat der Verein 48 000 Euro zusammen. Hummel ist sich sicher, dass die 50 000-Euro-Marke noch in dieser Woche geknackt wird.

Auf dem Kulturfestival in Balingen baut der Verein seinen Stand schon seit rund zehn Jahren auf und sammelt Spenden. „Daneben sind wir bei den verkaufsoffenen Sonntagen vor Ort und bei der ökumenischen Vesperkirche“, sagt Hummel.

Das Engagement bei der Vesperkirche kam zustande durch den Kontakt mit Dekanatsreferent Achim Wicker, der zusammen mit seiner Frau Karin ebenfalls Vereinsmitglied ist und vergangene Woche fleißig Sprudel verkauft hat beim Kulturfestival.

Verein wird von vielen Helfern unterstützt

Rund 15 Mitglieder zählt der Verein. „Das sind nicht viele, aber wir werden noch zusätzlich von rund 20 Helfern unterstützt, die sich ebenfalls für den Verein engagieren“, so Hummel.

Die Getränke wurden anfangs von Imnauer gestellt. Mittlerweile läuft der Bezug über Getränke Kommer.

Der Vereinsvorsitzende gerät im Gespräch gerade zu ins Schwärmen von dem bislang Erreichten in dem afrikanischen Staat, der vor allem von Armut und Terrorgefahr heimgesucht wird.

„Angefangen hat alles mit Wasser, das ist die Grundlage. Mittlerweile haben die Menschen in der Region Dori im Norden von Burkina Faso eine Schule gegründet. Die Landwirtschaft bietet den Menschen die Möglichkeit, Geld zu verdienen und dieses in Bildung zu investieren“, sagt Hummel.

Security muss die Anlagen bewachen

Leider ebenso nötig sind Securitys, die die Brunnen und Anlagen beschützen vor terroristischen Gruppen, die es auf die Dörfer abgesehen haben. Dies ist der Grund, warum Hummel noch nie selbst vor Ort war.

„Es ist schlichtweg zu gefährlich. Das auswärtige Amt rät klar davon ab, in die Region zu reisen.“ Kontakt mit dem Leiter des Projekts vor Ort hat er dennoch. Dieser komme regelmäßig nach Aachen, um dort Bericht zu erstatten und über die Fortschritte zu berichten.

Auf die Unterstützung des Balinger Vereins kann dieser weiterhin setzen. „Wir wollen künftig für weitere Projekte sammeln“, betont Hummel. Die nächsten Gelder sollen demnach in den Schulausbau fließen.

Weitere Informationen zum Verein und zur Spendenaktion finden Sie auf der Homepage des Vereins unter www.wasserfuerafrika.info.