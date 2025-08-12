Wasser für Afrika: Geniales Konzept – so sammelt Balinger Verein für Burkina Faso

„Wasser für Wasser“ lautet das Motto des Balinger Vereins Wasser für Afrika, der mit einem simplen aber genialen Konzept Gelder sammelt für ein Projekt in Burkina Faso.
Der Verein Wasser für Afrika war und ist derzeit wieder präsent mit seinem Stand auf dem Balinger Kulturfestival. Der Verein um den Vorsitzenden Alwin Hummel setzt sich für Projekte in Burkina Faso ein und steht kurz vor einem großen Erfolg. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete er über das aktuelle Projekt und wie der Verein überhaupt entstand.