Washington D.C.: Abrissarbeiten am Weißen Haus für Trumps Ballsaal

Für Trumps prunkvolles Prestigeprojekt werden Teile des Ostflügels des Weißen Hauses abgerissen. Der US-Präsident will in dem Ballsaal künftig Empfänge abhalten.
Für den Bau eines von US-Präsident Donald Trump geplanten Ballsaals haben am Ostflügel des Weißen Hauses Abrissarbeiten begonnen. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social bestätigte Trump den Baubeginn und schrieb, der Saal werde zwar vollständig separat vom Weißen Haus entstehen, der Ostflügel werde im Zuge dessen aber „modernisiert und schöner denn je“. Der Abriss betrifft nun Gebäudeteile, in denen traditionell die Büros der First Lady untergebracht sind.