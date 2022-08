5 Die "Biraböhmische Blasmusik" sorgt für zünftige Unterhaltung. Foto: Visel

Das traditionelle Kesselfleischessen in der "Wasenstube" in Weilen unter den Rinnen ist auch im Jubiläumsjahr des "singenden Wasenwirts" Heinz Koch groß angesagt.















Weilen u. d. R. - 40 Jahre Wasenstube, 30 Jahre Open Air: Heinz Koch und sein Team haben in diesem Jahr viel zu feiern. Nach dem gut besuchten Wasenfest am vergangenen Sonntag bildeten sich beim Kesselfleischessen am Mittwoch vor der Essensausgabe im Hof der "Wasenstube" lange Schlangen.

Heinz Koch und seine Helfer hatten alle Hände voll zu tun, die hungrigen Gäste zufrieden zu stellen. Mehrere hundert Kilogramm Fleisch hatte er parat. Das "Schweinerne" kam gut an, die Teller waren reichlich gefüllt. Für Unterhaltung sorgte die "Biraböhmische Blasmusik".

Neuauflage am kommenden Mittwoch

Wer das Kesselfleischessen an diesem Tag verpasst hat, darf sich auf den kommenden Mittwoch freuen. Dann gibt es erneut Kesselfleisch aus der Wasen-Küche. Für den guten Ton wird dann die "Bauernkapelle Trichtingen" sorgen.

Open Air mit den "Höhner"

Der Höhepunkt des Jubiläumsjahrs steht mit dem Open Air am Donnerstag, 18. August, mit den "Höhner" an. Als Vorgruppe spielen "The Mantics". Einlass ist ab 17.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Karten im Vorverkauf kosten 40 Euro, an der Abendkasse 50 Euro.

Tickets gibt es unter www.reservix.de, www.wasenstube.com oder unter Telefon 07427/9 11 44.