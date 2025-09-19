Wasenäcker Bad Liebenzell: Blockiert das Regierungspräsidium seit Jahren das Wohngebiet?

Das geplante Baugebiet Wasenäcker in Möttlingen beschäftigte – wieder einmal – den Bad Liebenzeller Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. „Das ist eines der längsten Projekte, das ich zu bearbeiten hatte“, sagte Bauamtsleiter Rainer Becht gleich eingangs, als das Baugebiet auf der Tagesordnung stand. Es habe viele Eingaben gegeben, deshalb werde der Punkt jetzt auch öffentlich besprochen. Da es viel Unruhe in den Ortsteilen gebe, soll es vom Rathaus breitgefächerte Informationen geben.

Nachdem es bereits eine Unterschriftenliste mit Gegner gibt, wurde nun auch eine Liste mit 87 Befürwortern im Rathaus abgegeben. 41 Interessenten, die in den Wasenäckern bauen wollen, gaben ebenfalls ihre Stimme ab. Darauf wies ein Einwohner in der Bürgerfragestunde hin und wollte wissen, wie damit umgegangen wird und wie der Zeitplan aussehe. Er fragte zudem, was man tun könne, um die Argumente der Gegner aus der Welt zu schaffen. Becht verwies da auf den Tagesordnungspunkt. Die Einwendungen der Öffentlichkeit und von den Behörden seien eingegangen. Diese würden nun geprüft. Danach soll es Termine geben, auch „mit Vertretern der Leute, die ihre Unterschrift auf das Pamphlet gesetzt haben“, so Becht weiter. Er hofft, dass man das Thema im Frühjahr „final abschließen“ könne.

Verfahren weiterbringen

Ziel sei es, das Verfahren weiterzubringen. Allerdings gebe es einige Hemmnisse an der Geschichte. Ein ganz großes sei die sogenannte „Streuobstwiesenumwandlungsgenehmigung“. Hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich die Tatsache, dass in dem geplanten Gebiet Streuobstwiesen liegen, die besonders geschützt sind. Allerdings hat das Calwer Landratsamt diese Genehmigung eigentlich bereits im März 2022 erteilt. Dagegen legte der Naturschutzbund (Nabu) jedoch im Januar 2023 Widerspruch ein. Seither liege der Vorgang beim Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe, werde dort aber „trotz mehreren Initiativen/Nachfragen unsererseits mit dem Hinweis auf steigende Kosten nur sehr schleppend bearbeitet“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Bis zum November will Becht die Einwendungen mit der Verwaltung „aufgearbeitet“ haben. Bis dahin würden alle „Vorschläge doppelt und dreifach geprüft“, auch wenn Argumente ins Feld geführt würden, „die zumindest fragwürdig“ seien. Ziel sei es, im April oder Mai den Satzungsbeschluss zu fassen. Sollte sich der Gemeinderat dafür entscheiden, dass alles zu lang gehe, müsse man dem Erschließungsträger Leistungen ersetzen. Der habe bereits rund 400 000 Euro für Planungsleistungen ausgegeben. Im Falle einer Einstellung des Verfahrens müsste die Stadt diese Kosten aus den vertraglichen Regelungen übernehmen.

Der Bedarf sei da, es würden sich, so Becht, regelmäßig Leute melden und nachfragen. Der Bedarf liege nun außerdem in Form der Liste vor. Zudem sei es das letzte große Baugebiet aus dem Flächennutzungsplan 2005, „das wir überhaupt noch realisieren können“. Die Entscheidung darüber liege aber im Endeffekt beim Gemeinderat.

Katrin Heeskens (UL) macht das RP Sorgen. „Das blockiert uns seit zwei Jahren.“ Franziska Dürr (CDU) sagte, dass der Gemeinderat nie mehrheitlich dagegen gewesen sei, sondern von Anfang an für das Vorhaben.

Friedrich Steininger (UL) fragte nach Ausgleichsmaßnahmen für die Streuobstwiesen. Darauf erwiderte Becht, dass dies bereits erledigt sei: „Was wir wegnehmen, ist an anderer Stelle schon da. Wir haben es übererfüllt. Es ist uns unbegreiflich.“ Man habe „alles erfüllt, was man erfüllen kann“. Mit Blick auf den Pressetisch rief Heeskens dazu aus: „das Neunfache!“

Regenrisiko beachten

Der Möttlinger Ortsvorsteher Daniel Roth sprach das Starkregenrisikomanagement an. Wenn es durch das Baugebiet zu weiteren Versiegelungen der Oberfläche komme und das Risiko durch Überflutungen etwa für die Lindenwiesen steige, müsse man das beachten. Becht kündigte an, alles abzuwägen und die bestmögliche Lösung zu suchen.

Bei einer Enthaltung beauftragte das Gremium somit mit großer Mehrheit, die Verfahren (Bebauungsplanung und Umlegungsverfahren) fortzuführen. Einen öffentlichen Schlagabtausch wolle man dagegen vermeiden und eine Infoveranstaltung vorschalten, so Becht weiter.