Wasenäcker Bad Liebenzell: Blockiert das Regierungspräsidium seit Jahren das Wohngebiet?

Bestehende Streuobstwiesen verhindern weitere Planungen im Baugebiet Wasenäcker in Mötzingen. Dabei sei bereits neunfach Ersatz geschaffen worden. Blockiert das RP?
Das geplante Baugebiet Wasenäcker in Möttlingen beschäftigte – wieder einmal – den Bad Liebenzeller Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. „Das ist eines der längsten Projekte, das ich zu bearbeiten hatte“, sagte Bauamtsleiter Rainer Becht gleich eingangs, als das Baugebiet auf der Tagesordnung stand. Es habe viele Eingaben gegeben, deshalb werde der Punkt jetzt auch öffentlich besprochen. Da es viel Unruhe in den Ortsteilen gebe, soll es vom Rathaus breitgefächerte Informationen geben.