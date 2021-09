1 Mit ihren 90 Jahren pflegt Anna Schneider immer noch gerne Blumen und Pflanzen. Foto: Jetter

Auf 90 Lebensjahre darf am heutigen Freitag Anna Schneider aus Heselwangen zurückblicken. Sie tut dies in geistiger Frische, wenngleich sich körperlich das Alter bemerkbar macht. "Eigentlich wollte ich gar nicht so alt werden", zieht sie – sich rückbesinnend – Bilanz über die gelebten Jahre.

Balingen-Heselwangen - Die Jubilarin ist ein waschechtes Heselwanger Kind, hat den Großteil ihres Lebens in der Heimatgemeinde verbracht und fühlt sich dort sehr wohl und zufrieden. Gemeinsam mit einem älteren Bruder und einer jüngeren Schwester wuchs sie als Anna Sauter in der vertrauten Umgebung auf, wobei sie den erst 19 Jahre alten Bruder im Zweiten Weltkrieg verlor; und auch die Schwester Luise, mit welcher sie innig verbunden war, verstarb vor zehn Jahren.

An die Heselwanger Schulzeit schloss sich eine Tätigkeit in der in Balingen damals stark vertretenen und heute ausgestorbenen Handschuhindustrie an. Schon während der Schulzeit fand sie Gefallen am Singen, und so beteiligte sie sich als 15-Jährige an der Gründung des nunmehr 75 Jahre alten Kirchenchores. 60 Jahre lang war der Chor ihr Wegbegleiter; es war eine Gemeinschaft, in der sie sich immer wohl fühlte und in der sie viele fröhliche Stunden verbrachte.

1957 verheiratete sich Anna Schneider mit dem ebenfalls aus Heselwangen stammenden Gärtnermeister Robert Schneider. Sie bezogen die Wohnung im elterlichen Haus und betrieben eine kleine Landwirtschaft und Gartenbau im Nebenerwerb. Dem Paar wurden die Kinder Regine, Jörg, Joachim und Peter geschenkt, die alle in der Nähe leben und die Familie um acht Enkelkinder vergrößerten.

Die Arbeit in der Familie, in Haus und Garten füllte Anna Schneider aus, Urlaub machte sie nach eigenen Angaben nie – und so waren die Ausflüge mit Vereinen und Freunden eine willkommene Abwechslung. In ihrer Zufriedenheit führte das Ehepaar Schneider ein offenes Haus, Kinder, Nachbarn und Freunde waren und sind stets willkommen.

Nach fast 60-jähriger Ehe verstarb Ehemann Robert vor vier Jahren. Seitdem lebt die Jubilarin mit einer Pflegekraft weiterhin im eigenen Haus, nimmt Anteil am örtlichen Geschehen, und sie freut sich auf die anstehende Geburtstagsfeier, die die Kinder und Enkel für sie organisiert haben.