Erst in Calw im Fokus, dann in der Schublade

Was wurde aus...?

1 "Sagmal, was ist eigentlich daraus geworden?", fragt man sich manchmal. In unserer neuen Rubrik widmen wir uns den Antworten darauf. Foto: © SimpLine – stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Eine Ankündigung, eine Idee, ein Wahlversprechen – Dinge, die schnell ausgesprochen sind. Die aber oft genauso schnell auch wieder in der Versenkung verschwinden. In unserer neuen Rubrik "Was wurde aus...?" spüren wir solche "Eintagsfliegen" auf und klären, was aus ihnen geworden ist.

Calw - Blättert man alte Zeitungen durch, kommt man nicht umhin, sich immer wieder eine Frage zu stellen: "Was ist eigentlich daraus geworden?" Mal handelt es sich dabei um ein Projekt, das vonseiten der Bürger vorgeschlagen wurde, wie beispielsweise die Bewerbung Calws für eine Gartenschau. Vielleicht aber auch nur um eine vage Idee, wie die eines Klettergartens von der Calwer Kernstadt aus auf den Wimberg.

Antworten werden in eigens kreiertem Layout präsentiert

Es können aber auch Wahlversprechen von Lokalpolitikern sein, bei denen man sich fragt, ob diese eigentlich inzwischen umgesetzt wurden. All diese Dinge eint eines: Sie wurden wenige Male in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, nur um dann wieder vollkommen in Vergessenheit zu geraten. Wie den Kletterpark vom Stadtgarten auf den Wimberg.

Es war 2018, als der damalige Oberbürgermeister Ralf Eggert, die Idee präsentierte, einen Kletterpark vom Stadtgarten bis hinauf auf den Wimberg zu errichten. Damals war er auch bereits in Gesprächen mit einem Investor, der sich neben dem ­Kletterpark ein gastronomisches Angebot, Übernachtungsmöglichkeiten sowie einen Spielplatz vorstellen hätte können, wie es in einer Gemeinderatssitzung ge­heißen hatte.

Was ist aus dieser Idee geworden? Nicht viel offenbar. Oberbürgermeister Florian Kling meint dazu: "Nach meiner Kenntnis sind die möglichen Investoren abgesprungen, sodass die Pläne vor meiner Amtszeit nicht mehr weiterverfolgt wurden. Derzeit beschäftigt sich aber der Arbeitskreis Innenstadt mit der Weiterentwicklung des Stadtgartens. Wir hoffen, dafür Fördermittel akquirieren zu können."

Wir kramen diese angestaubten Erinnerungen aus dem ganzen Landkreis Calw aus der Schublade und möchten wissen: Was ist daraus geworden? Dafür fragen wir direkt bei den Verantwortlichen nach. Die Antworten präsentieren wir in einem eigenes dafür kreierten Layout, damit für jeden klar erkennbar ist: Hier wartet die nächste "Eintagsfliege" darauf, wieder zurück in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht zu werden.

Gerne nehmen wir hierfür per E-Mail unter redaktioncalw@schwarzwaelder-bote.de auch Vorschläge der Leser an.

Wir schauen genau hin – zur Not auch mit der sprichwörtlichen Lupe. Hier nun die erste Folge dieser neuen Rubrik, die künftig in unregelmäßigen Abständen in unserer Zeitung erscheinen soll.