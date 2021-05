Was wird aus dem Forum VS?

1 Das ’s Rössle steht weiterhin leer. Nach einem Abriss soll es durch ein neues Handelszentrum, das Forum VS, ersetzt werden. Foto: Pohl

"Mehr Licht, mehr Fläche, mehr Angebot" – unter dieser Überschrift steht das Schwenninger Millionenprojekt "Forum VS". Und das tut es, wie die Stadtverwaltung nun in einer Presseerklärung mitteilt, auch weiterhin.

VS-Schwenningen - Die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (HBB) möchte im ehemaligen Einkaufszentrum ’s Rössle auf 15 000 Quadratmetern Verkaufsfläche 50 Shops über drei Etagen entwickeln. "Auch wenn es in den letzten Monaten rund um das Großprojekt ruhig geworden ist, halten der Investor HBB und die Stadt Villingen-Schwenningen an ihren Plänen für das Handelszentrum am Westrand der Schwenninger Fußgängerzone fest", heißt es in der Mitteilung.

Zuletzt im Frühjahr haben sich die Verwaltungsspitze um Oberbürgermeister Jürgen Roth, Bürgermeister Detlev Bührer und Rechtsamtsleiterin Karin Feger mit HBB-Geschäftsführer Harald Ortner über ihr gemeinsames Ziel – die Belebung der Innenstadt – ausgetauscht. Auch in den Monaten davor wurden intensive Vertragsverhandlungen geführt, betont die Stadtverwaltung.

Einig seien sich beide Seiten weiterhin, dass das große Einkaufszentrum Zukunft habe, "auch wenn sich das Projekt aktuell in einer Ruhephase befindet". Bedingt durch die aktuellen Veränderungen am Mietermarkt seien Justierungen am Nutzungskonzept zu überdenken, um coronabedingten Strukturänderungen gerecht werden zu können.

Verhandlungen erst wieder Ende 2021

Grund dafür ist die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf den Handel: "Konzerne reduzieren teilweise stark ihre Standorte in Deutschland, Expansionsentscheidungen werden derzeit nicht getroffen und durch den Lockdown können Händler nicht für die Zukunft kalkulieren und somit keine Entscheidungen treffen", fasst die Stadt in der Presseerklärung zusammen, was Harald Ortner schon Mitte 2020 im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten betonte.

"Wir müssen abwarten, was die nächsten Monate bringen. Erst wenn sich der Handel erholt hat, können wir weitermachen, Mietpartner suchen und unser Vorhaben in die Umsetzung bringen", erklärt Harald Ortner. "Ich bin dankbar für das Bekenntnis von HBB zum Standort Schwenningen – trotz oder gerade in der aktuellen Situation. Wir müssen jetzt einfach eine Zeit lang abwarten und werden dann gemeinsam das Forum VS planerisch absichern und vertraglich alles festzurren", zeigt sich Oberbürgermeister Jürgen Roth zuversichtlich. In das Projekt will HBB rund 80 Millionen Euro investieren, die Gespräche und Vertragsverhandlungen sollen Ende 2021 wiederaufgenommen werden. Allerdings ist damit zu rechnen, dass viele Unternehmen erst im kommenden Jahr beginnen werden über neue Standorte zu entscheiden.