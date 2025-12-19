Was tun, wenn man den Wolf trifft?: Hat ein Wolf in Steinen ein Pferd getötet?

Auf der Gemarkung Steinen wurde kürzlich ein Pferd schwer verletzt. Vermutet wurde ein Wolf. Jetzt gibt es ein Ergebnis. Wir befragten einen Experten rund ums Thema Wolf.
Es wäre dies der erste Fall in Südbaden gewesen, bei dem ein Wolf ein Pferd tödlich verletzt hat. Ob es tatsächlich ein Wolf war, musste aufwendig untersucht werden. Nun kam das Ergebnis: Der Fall war am 28. November der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) gemeldet worden. Der Tierkörper wurde am CVUA Freiburg pathologisch untersucht. Genetische Abstrichproben wurden am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik untersucht.