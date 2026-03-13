Was tun gegen Handy-Sucht?: Die Villa Schöpflin in Lörrach hilft verzweifelten Eltern

Daniel Ott kennt sich aus mit der Sucht, auch mit der Digitalen. Er arbeitet bei der Villa Schöpflin in der Präventionsarbeit. Von Verboten hält er wenig, von Gesprächen viel.
Martina ist genervt. Ihre zwölfjährige Tochter ist kaum ansprechbar. Der Blick festgeklebt am Display ihres Handys. Trotz Family Link und eingeschränkter Apps hat sie das ungute Gefühl, dass ihre Tochter zu viel am Smartphone daddelt. Darauf angesprochen gibt es meist hitzige Diskussionen, endend in Geschrei und Türenknallen.