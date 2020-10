Was tun gegen Covid und Co? Grippewelle unter Corona-Bedingungen

Im Fokus: die bevorstehende Herbst-Winter-Saison, die die alljährliche Grippewelle mit sich bringt, zum ersten Mal aber unter Corona-Bedingungen. Größte Hoffnung setzte Moderatorin Annette Widmann-Mauz (CDU, Burladingen) in die Impfstoffentwicklung.

Nicht verwunderlich ist es also, dass Carsten Köhler, Direktor des Kompetenzzentrums Tropenmedizin Tübingen, der dort auch zur Fokusgruppe globale Gesundheit gehört, mit Stolz berichten konnte, dass an einem m-RNA-Impfstoff nach einem in Tübingen entwickelten Verfahren gearbeitet werde. Hierbei wird die Oberfläche des Coronavirus imitiert, um die Antikörperbildung anzuregen. Die Impfstofftestung sei zur dritten Phase fortgeschritten, die maßgeblich ist für die Zulassung des Impfstoffs, sagte Köhler. Die Entscheidung soll noch im Oktober fallen.