Was steht in Furtwangen an?: Ordnung schaffen – finanzielle und personelle Grenzen sind erreicht

Bürgermeister Florian Merz stimmt die Stadt Furtwangen im Schwarzwald auf ein Jahr der Konsolidierung ein. Große Sprünge sind 2026 nicht zu erwarten.
Für die Stadt Furtwangen wird das Jahr 2026 kein einfaches. Im Gespräch mit Bürgermeister Florian Merz wird das deutlich. „Wir haben kein Geld in der Kasse.“ Gleichzeitig gebe es zahlreiche begonnene Projekte – und zu wenig Personal, um alles zügig umzusetzen. Die Folge: Die Verwaltung müsse sich im kommenden Dreivierteljahr vor allem mit sich selbst beschäftigen.