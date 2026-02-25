Was steht in Furtwangen an?: Ordnung schaffen – finanzielle und personelle Grenzen sind erreicht

Bürgermeister Florian Merz stimmt die Stadt Furtwangen im Schwarzwald auf ein Jahr der Konsolidierung ein. Große Sprünge sind 2026 nicht zu erwarten.

Für die Stadt Furtwangen wird das Jahr 2026 kein einfaches. Im Gespräch mit Bürgermeister Florian Merz wird das deutlich. „Wir haben kein Geld in der Kasse.“ Gleichzeitig gebe es zahlreiche begonnene Projekte – und zu wenig Personal, um alles zügig umzusetzen. Die Folge: Die Verwaltung müsse sich im kommenden Dreivierteljahr vor allem mit sich selbst beschäftigen.

„Das umsetzen, was wir begonnen haben“, beschreibt Merz die Marschrichtung. Neue Großprojekte sind angesichts der finanziellen Lage kaum realistisch. So steht in Furtwangen vor allem Projekte ordnen, Prioritäten setzen und Strukturen klären an.

Trotz angespannter Haushaltslage laufen mehrere wichtige Infrastrukturmaßnahmen weiter. So sollen unter anderem Radwege, zum Beispiel an der Martin-Schmitt-Straße, realisiert werden.

Im Ortsteil Linach wird die Abwasser- und Wasserversorgung ausgebaut. Im Zuge des Breitbandausbaus nutzte man die Gelegenheit, zusätzlich in Wasser- und Abwasserleitungen zu investieren. Auch der Anschluss weiterer Außenbereiche an das Kanalnetz steht auf der Agenda, so auch in Vorder- und Hinterschützenbach. Doch darüber hinaus wird baulich wenig passieren. Einerseits fehlen die finanziellen Mittel, andererseits stehen zentrale Grundsatzentscheidungen noch aus.

Schulstruktur, Rettungszentrum und Sporthalle

Zu den strategischen Fragen gehört die Zukunft der Grundschulen. Wird es in Furtwangen künftig nur noch eine statt zwei Grundschulen geben? Diese Entscheidung wird laut Merz die Stadtpolitik intensiv beschäftigen. Ebenso dringlich ist die Frage nach dem Rettungszentrum. Das bestehende Gebäude gilt als nicht zukunftsfähig, zudem fehlt es an Fläche. Ein neuer Standort muss gefunden werden – ein Projekt mit erheblicher Tragweite.

Fördermittel erhofft sich die Stadt im Rahmen der sogenannten „Sportmilliarde“. Beworben hat man sich wegen der sanierungsbedürftigen Sporthalle am Oberen Bühl. Ob und in welchem Umfang Mittel fließen, bleibt abzuwarten.

Wohnraum und Tourismus

Ein weiteres Zukunftsthema ist die Schaffung von Familienwohnraum. Seit rund 20 Jahren würde die Einwohnerzahl Furtwangens sinken. Doch auch hier dämpft Merz die Erwartungen. 2026 werde es schwer, dieses Thema zusätzlich voranzutreiben.

Der Tourismus zeigt sich zwar stabil, auch aufgrund konstanter Übernachtungszahlen der Katharinenhöhe. „Der Tourismus ist uns wichtig Tourismus, aber er ist keine treibende Kraft. Wir sind vor allem eine Industrie- und Bildungsstadt.“ Ein Erfolg ist die Zusammenarbeit mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, die zur Sichtbarkeit der Stadt beiträgt, sagt Merz.

Das größte Ereignis des Jahres 2026 hat Furtwangen bereits erlebt: das Landschaftstreffen. Dieses Großereignis war der Höhepunkt des Jahres – mit zahlreichen Gästen habe sich der Aufwand allemal ausgezahlt.