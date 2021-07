1 Die Filiale am Markt hat laut Sprecher derzeit mit einer angespannten Personalsituation zu kämpfen. Foto: Becker

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Bei der Postfiliale am Markt waren in dieser Woche alle Schotten dicht. Zumindest an drei Tagen vormittags. Das sorgte auch in den sozialen Medien für Unmut und Spekulation. Ein Sprecher weiß Bescheid und entschuldigt sich.

St. Georgen - "Ist mittlerweile echt ärgerlich, vor einer verschlossenen Filiale zu stehen, in einer Zeit in der man darauf verstärkt angewiesen ist", schrieb etwa ein Nutzer auf Facebook. Und: "Kann mir jemand Auskunft geben?" – Das kann Postbank-Sprecher Oliver Rittmaier. Auf Anfrage bestätigt er, dass die Filiale am Markt in dieser Woche nicht regulär geöffnet hatte. Tatsächlich sei die Filiale seit Dienstag bis einschließlich Donnerstag vormittags geschlossen gewesen.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen