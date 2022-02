So rasant könnte die Fahrt in der neuen Achterbahn werden

1 Im Europa-Park soll eine neue Achterbahn entstehen. (Symbolfoto) Foto: Rolf Haid

Fans von Freizeitparks und Adrenalin-Junkies scharren schon ungeduldig mit den Füßen: Für 2023 ist eine neue Achterbahn im Europa-Park angekündigt. Jetzt gibt es bereits erste Gerüchte über den Namen der geplanten Attraktion.















Rust - Bereits Anfang Februar musste im Freizeitpark in Rust die riesige Parabolantenne, die einst der Geheimdienst nutzte, weichen, um Platz für die neue Achterbahn zu schaffen. Die abgebaute Antenne wird zerlegt und entsorgt, anstatt an anderer Stelle wieder aufgebaut zu werden. Ein Bebauungsplan für die Fläche ist auch schon auf der Homepage des Europa-Parks einsehbar.

"Big Dipper" von Mack Rides

Die ersten Fakten zu der neuen Achterbahn wurden im Juli 2021 bekannt. Bei der Attraktion handelt es sich um eine weiterentwickelte Version der Bahn "Big Dipper" von Mack Rides. Wegen ihrer Wendigkeit soll die Bahn Richtungswechsel in einem engen Radius und waghalsige Fahrfiguren ermöglichen. Und die Züge sollen auf sogenannten Magnetbeschleunigungsstrecken mit bis zu 80 Stundenkilometern durch verschiedene Elemente gelotst werden. Diese sollen jedoch die "Blue-Fire"-Achterbahn im Europa-Park nicht überragen. Das neue Projekt soll mit einer Gesamtlänge von 1600 Metern nur ein wenig kürzer werden als der "Silver Star" (1620 Meter), eine der beiden höchsten und schnellsten Achterbahnen Deutschlands, wie Heidelberg24 berichtet.

Das Internetportal weist außerdem darauf hin, dass die Fläche, die durch das Entfernen der Parabolantenne frei wird, für eine große Bahn relativ schmal sei. Heidelberg24 stellt die Vermutung auf, dass stattdessen zwei parallel verlaufende Achterbahnen mit je 800 Metern Länge entstehen könnten. Bereits im vergangenen Jahr fragte unsere Redaktion beim Europa-Park nach, ob es sich bei der neuen Attraktion um eine Duell-Achterbahn handle. Die Antwort lautete: "Dies können wir nicht bestätigen".

Wie soll die neue Achterbahn heißen?

Das Unternehmen Mack Media & Brands der Familie Mack, die den Europa-Park betreibt, hat sich neue Markenrechte beim Deutschen Patent- und Markenamt gesichert. Dies berichtet unter anderem das Magazin Parkerlebnis. Unter drei angemeldeten Wortmarken befindet sich eine mit dem Namen "Voltron Coaster" - offensichtlich der Titel einer Achterbahn. Ebenfalls wurden laut dem Magazin die Wortmarken "Oszillodrom" und "Coastillator" angemeldet.

Auffällig sei, dass alle drei Namen eine Verbindung mit Bereichen der Elektrotechnik aufweisen. Beispielsweise ist "Volt" die Einheit der elektrischen Spannung, bei einem Oszilloskop handelt es sich um ein elektronisches Messgerät, und "Coastillator" könnte eine Kombination der Wörter "Coaster" und "Oszillator" sein. Letzteres bezeichnet ein "schwingungsfähiges System".

Parkerlebnis geht mit seinen Spekulationen noch einen Schritt weiter und vermutet, dass die Namen gleichzeitig ein Hinweis auf das Themenfeld sind, der im Europa-Park entstehen soll und in dem die neue Achterbahn gebaut werden soll. Bereits seit einiger Zeit kursiert in Fankreisen das Gerücht, dass der neue Bereich Kroatien gewidmet werden soll. In dem Land wurde außerdem der Erfinder Nikola Tesla geboren, der besonders für seine Forschungen im Gebiet der Elektrotechnik bekannt wurde. Damit wäre man wieder bei "Voltron Coaster" und Co.

Verbindung zur Elektrotechnik

Für diese These spricht auch, dass laut Heidelberg24 das Unternehmen Mack Media & Brand bereits im April 2021 die Wortmarken "Apparatus OHM" und "Transferator OHM" in die Kategorien "Apparate zur Beförderung auf dem Lande", "Fahrgeschäfte für Vergnügungsparks" und "Dienstleistungen eines Vergnügungsparks und Freizeitparks" eingetragen hat. Ohm bezeichnet die Widerstandseinheit.

Ob unter den drei oben genannten Wortmarken tatsächlich der neue Name der neuen Achterbahn enthalten ist, bleibt weiterhin eine Spekulation. Die Familie Mack hat sich bisher noch nicht offiziell zu den Gerüchten rund um die neue Attraktion geäußert.

Doch der Europa-Park plant nicht nur eine neue Achterbahn, beziehungsweise ein neues Themenfeld. Auch eine weitere Wildwasserbahn vom Typ "Rocking Boat" soll kommen. Der gewann bereits eine internationale Auszeichnung. Für wann die Attraktion geplant ist, ist noch unklar.

Drei Attraktionen sind verschwunden

Weiterhin fällt mit Blick in dem Deutschen Patent- und Markenamt auf, dass Mack Media & Brands anscheinend bereits das Logo von "Josefinas kaiserliche Zauberreise" angemeldet hat. Dabei könnte es sich um die neue Attraktion handeln, die die stark kritisierte "Dschungel-Floßfahrt" ersetzen und künftig dem benachbarten Themenbereich Österreich zugeordnet werden soll. Diese Neuheit soll 2023 eröffnet werden.

Neben der Floßfahrt sind mit dem Ende der Saison auch die Attraktionen "Flug des Ikarus" und "Traumzeit-Dome" verschwunden. Diese Flächen sollen - neben dem durch das Entfernen der Parabolantenne frei gewordenen Platzes - ebenfalls für eine Erweiterung des Europa-Parks verwendet werden, bestätigte die Sprecherin Mariella Hutt bereits Anfang des Jahres gegenüber unserer Redaktion.

Info

Der Europa-Park hat derzeit geschlossen, öffnet in diesem Jahr seine Tore jedoch schon vor dem offiziellen Saisonstart. Fans können bereits beim Pre-Opening-Weekend am 19. und 20. März den Park besuchen. Die offizielle Sommersaison 2022 startet am 26. März.