Was passiert mit Cristiano Ronaldo?

1 Die brisantesten Gerüchte rund um Cristiano Ronaldo. Mit dabei: der Schwarzwälder Bote (zweite Headline von unten). Foto: Screenshot/Transfer Update – die Show/Youtube

Der Transfermarkt geht auf die Zielgerade. Viele Spieler wollen noch wechseln – darunter Star-Spieler Cristiano Ronaldo. Die Gerüchte um den Portugiesen kochen hoch. Hautnah dabei: der Schwarzwälder Bote.















Die Wechsel-Posse rund um den portugiesischen Star-Spieler Cristiano Ronaldo findet weiterhin kein Ende. Der 37-jährige Angreifer steht knapp zwei Wochen vor Ende der Sommer-Transferphase noch immer in Diensten des englischen Rekordmeisters Manchester United. Ganz zum Unmut Ronaldos, denn dieser möchte am liebsten so schnell wie möglich wechseln.

Kein Verein möchte Cristiano Ronaldo haben

Das Problem: Es fehlen die Angebote. Nahezu jeder international renommierte Verein wurde in den vergangenen Wochen bereits mit dem Portugiesen in Verbindung gebracht. Ob eine Rückkehr zu Real Madrid oder Juventus Turin, ein Wechsel zum franzözischen Meister Paris Saint-Germain oder zum Premier-League-Klub FC Chelsea, selbst Real Madrids Stadtrivale Atlético Madrid war im Gespräch. Laut Transferexperten würde Ronaldo wohl gerne zu jedem dieser Klubs wechseln, doch sowohl die Gehaltsvorstellungen als auch das Alter des 37-Jährigen schrecken die Vereine ab.

Auch der deutsche Rekordmeister FC Bayern München kommt in den verschiedensten Gerüchten vor. Soll Ronaldo doch von dessen Beratern den Münchnern angeboten worden sein. So berichtete der Schwarzwälder Bote Ende Juli selbst über das Gerücht. Anlass genug für den Sportsender Sky, die dazugehörige Schlagzeile in der Transfer-Show "Transfer Update - die Show" aufzugreifen und in einer Grafik prominent zu platzieren – neben Focus und Sport 1.

Ronaldo selbst reagierte kürzlich auf Instagram auf die Vielzahl an Schlagzeilen. Von 100 forcierten Gerüchten seien lediglich 5 korrekt. Die Zukunft werde zeigen, wie es mit ihm weiter gehe. Mittlerweile hat Ronaldo den Post jedoch wieder gelöscht. Auch wenn der Portugiese damit die Gerüchte dementiert. Eins ist klar: Ronaldo möchte Manchester verlassen – um jeden Preis.

Neben den Bayern soll laut Medienberichten auch ein weiterer deutscher Verein in die Posse verwickelt sein: Borussia Dortmund. Unwahrscheinlich, dass sich die Schwarz-Gelben das Gehalt des Angreifers leisten können. Ronaldo soll laut Experten rund 30 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen. Zudem hat der BVB mit Anthony Modeste erst vor Kurzem einen Ersatz für Sébastian Haller verpflichtet, der aufgrund einer Krebserkrankung mehrere Monate ausfallen wird. An dem Gerücht ist also wohl nichts dran, auch wenn der ein oder andere Fan noch träumt.

Das wahrscheinlichste Gerücht ist derzeit eine Rückkehr zu seinem Jugendklub Sporting Lissabon, den er im Jahr 2003 in Richtung Manchester verlassen hatte. Die Portugiesen müssen jedoch erst Geld anhäufen, um den Wechsel realisieren zu können. Angesichts der letzten zwei Wochen im Transferfenster läuft den Beteiligten dabei die Zeit weg. Es bleibt somit spannend, für welchen Verein Ronaldo künftig auf Torejagd geht.

Nähere Informationen zu "Transfer Update – die Show"

Die haldbstündige Sendung "Transfer Update – die Show" thematisiert die interessantesten Transfergerüchte aus der Welt des Fußballs. Unter Experten ist die Sendung hoch angesehen. Selbst Kölns Trainer Steffen Baumgart verfolgt nach eigener Aussage die Show. Die Sendung kommt aktuell jeweils montags, mittwochs und freitags auf dem Sender Sky Sport HD. Im Anschluss wird die Show üblicherweise auf Youtube hochgeladen.