Was macht eigentlich...? Ali Günes: "Ich lebe nicht in der Vergangenheit"

Bis 2019 spielte er noch beim FC 08 Villingen. "Da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass die jungen Burschen gut sind, ich mit denen nicht mehr voll mithalten kann." Dass er nach 13 Profijahren noch bei seinen Heimatvereinen im Schwarzwald spielte, zeigt seine Bodenständigkeit: "Ich hatte immer Spaß am Fußball, wollte in Bräunlingen mit meinem Bruder Murat zusammenspielen – und ich weiß einfach, wo ich herkomme."

Dass es in den unteren Ligen für ihn bisweilen schwer war, ahnte er damals schon im Vorfeld: "Wenn du als Ex-Profi in die Bezirks- oder Landesliga kommst, dann nehmen dich die Gegenspieler und die Zuschauer einfach anders wahr. Als Profi war ich immer sehr ruhig und kassierte nie einen Platzverweis."

Ein Kameraschwenk zurück in die erfolgreiche Zeit des Offensivspielers. "Die Jugendzeit war sehr hart. Als ich damals nach Villingen wechselte, sagte mein Vater zu mir: ›Du musst dort der Beste sein, wenn du Profi werden möchtest.‹ Bei meinem Wechsel zum SC Freiburg sagte er wieder: ›Wenn du in Freiburg Profi werden willst, musst du in der U19 der Beste sein.‹", erinnert sich Günes. Morgens in Donaueschingen zur Schule bis 16 Uhr, danach in den Zug ab nach Freiburg – das war damals der Tagesablauf: "Ich erinnere mich noch gut: In Neustadt umsteigen, um 18 Uhr in Littenweiler angekommen, Training bis 20 Uhr und nach der Rückfahrt war ich um 22.30 Uhr daheim."

Günes betont einmal mehr: "Da verzichtet man auf einen großen Teil einer normalen Jugend. Die Leute sehen nachher nur das Rampenlicht und das viele Geld. Vergessen wird aber, dass es viele junge Spieler gibt, die es nicht schaffen und deren Träume platzen. Ich war immer jemand der leisen Töne und jammerte nicht."

Von Streich zu Finke

Günes schaffte es dank "der Unterstützung meiner Familie und meines Umfelds" zu den Profis. Gute Förderer und Forderer hatte er immer: In der U19 des SC Freiburg war Christian Streich – "menschlich einfach klasse". Volker Finke, der in der Spielzeit 1997/1998 den SC in der 2. Bundesliga coachte, holte Günes nach einem Testspiel beim FV Donaueschingen zu den Profis. "Da hatte ich Glück – oder es war Schicksal: Ich rückte nach und schoss gleich drei Tore."

Von dort an startete er durch. Sein erstes Spiel bestritt er an einem Montagabend (10. November 1997, 1:0 beim FSV Zwickau). Das erste Tor erzielte er am 5. Dezember 1997 beim 4:0 gegen Wattenscheid 09 mit dem Ex-Donaueschinger Souleymane Sané – Günes traf zum wichtigen 1:0. Am 34. und letzten Spieltag schoss er den 2:1-Siegtreffer gegen die Stuttgarter Kickers (mit dem Ex-Donaueschinger Robert Hofacker) – der SC wurde hinter Frankfurt Zweiter und schaffte nach einem Jahr den Wiederaufstieg. In der 1. Bundesliga wurde er 1998/99 sofort Stammspieler und kam in 32 Spielen auf vier Treffer.

Seine Premiere im Oberhaus gab er am 15. August 1998 mit einem 2:1-Sieg beim VfL Bochum. Seinen ersten ganz großen Auftritt hatte er am 12. Dezember 1998, als er mit 20 Jahren durch den 1:0-Siegtreffer gegen den 1. FC Nürnberg im Kicker zum Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde.

Günes selbst erinnert sich an die Rückrunde noch ganz genau: "In Dortmund haben wir im April 1999 mit 1:2 verloren. Ich habe dennoch mit dem linken Fuß ein super Tor erzielt", erzählt er. Abermals sorgte er in Nürnberg am 34. Spieltag für Aufsehen. Der SCF musste in Franken gewinnen, sonst wäre er abgestiegen. Ali Günes sorgte an jenem 29. Mai 1999 mit seinen beiden Toren (28./35.) für das 1:0 und das 2:0. Am Ende hieß es 2:1, der Club stieg ab. Günes blieb drin und wurde vom Kicker abermals zum Spieler des Spiels gewählt.

"Seine beiden Treffer brachten Freiburg auf den Weg zum Klassenerhalt. Zudem gewohnt zweikampfstark und mit großem läuferischen Aufwand", konnte man damals im bekanntesten deutschen Fußball-Magazin lesen.

"Leistungsdruck enorm"

Wie schnell es allerdings bergab gehen kann, merkte der junge Bräunlinger in der Folgesaison: "Der Leistungsdruck war enorm." Der Stammplatz war weg, die Einsätze wurden weniger. So fasste er 2000 den Entschluss zu wechseln – es ging in die Türkei. "Heute würde ich es vermutlich anders machen. Damals hatte ich auch Angebote aus der Bundesliga, traf mich mit Felix Magath (Frankfurt), Frank Pagelsdorf (HSV) oder Michael Skibbe (Dortmund). Ich entschied mich für Fenerbahce. In Istanbul lagen ebenfalls Angebote von Besiktas und Galatasaray vor. Doch mein Vater ist Fener-Fan. So war klar, wohin ich gehe."

Eine gute Entscheidung, in den asiatischen Stadtteil Kadiköy zu gehen: "Wir sind zweimal Meister geworden, ich trainierte unter bekannten Coaches wie Vincent del Bosque, Werner Lorant, Christoph Daum oder Mustafa Denizli. Später bei Besiktas kamen zwei Pokalsiege dazu."

Was bleibt aus dieser siebenjährigen Zeit hängen, bevor er noch einmal für zwei Jahre beim SC Freiburg spielte? "Sportlich natürlich die unzähligen Derbys, wie mit Fener ein 6:0 gegen Galatasaray (2002) oder ein 3:2 nach Verlängerung von Besiktas im Pokalfinale gegen Fener (2006). Mit Besiktas gewannen wir bei Fener 2005 in Unterzahl in der 90. Minute mit 4:3, das Siegtor habe ich vorbereitet."

Im Camp Nou

Ganz besonders waren für ihn außerdem zwei andere Spiele: "Im Mai 2004 habe ich mein erstes A-Länderspiel in Australien bestritten. Als ich eingewechselt wurde, musste ich beim Einlaufen vor Stolz weinen." Unvergesslich bleibt auch der 31. Oktober 2001, eines seiner fünf Champions-League-Spiele: "Wir traten mit Fener im Camp Nou beim FC Barcelona gegen Rivaldo, Saviola, Xavi und Co. an."

Nachdenklich wird Ali Günes beim Thema des vor elf Jahren im November 2009 durch Freitod verstorbenen Ex-Nationaltorhüter Robert Enke. "Ich habe Robert 2003 kennengelernt. Da er am Anfang im Hotel wohnte, habe ich ihn immer zum Training abgeholt und wieder zurückgebracht. Nie im Leben hätte ich damals gedacht, dass er erkrankt ist. Nach dem 0:3 im ersten Spiel gegen Istanbulspor (10. August) wurde er von den türkischen Medien zerrissen. Für mich war es ein Schock, als ich es dann an dem schlimmen Tag sechs Jahre später erfahren habe."

Heute, mehr als 17 Jahre später, ist Fenerbahce wieder in aller Munde – der Wechsel von Mesut Özil schlägt Wellen. "Für ihn ein Kindheitstraum. Ich hätte nie gedacht, dass er mal in die Türkei geht. Für die Liga natürlich ein tolle Sache", meint Ali Günes.

Alter: 42 Jahre, geboren am 23. November 1978 in Donaueschingen.

Jugend-Stationen: TuS Bräunlingen, FV Donaueschingen, FC 08 Villingen, SC Freiburg.

Profi-Stationen: 1997-2000 SC Freiburg, 2000-2004 Fenerbahnce Istanbul, 2004-2007 Besiktas Istanbul, 2007-2009 SC Freiburg, 2009/10 Kasimpasa Istanbul und Bucaspor.

Stationen nach der Profi-Zeit: 2012/13 Türkgücü Bräunlingen, 2013/14 FV Donaueschingen, 2014-2019 FC 08 Villingen, 2019/20 FC 07 Furtwangen.