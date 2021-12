2 Nur ein kleiner Piks? Für manche nicht. Quelle: Unbekannt

Sie seien Schuld am Untergang der Wirtschaft oder den Einschränkungen – die Ungeimpften. Aber was machen Anklagen eigentlich mit den betroffenen Personen und was sind ihre Beweggründe, sich gegen die Impfung zu entscheiden?















Schwarzwald-Baar-Kreis - "Wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes? Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen, sondern ziemlich weit rechts unten. Und so ein Blinddarm ist ja nicht im strengeren Sinne essenziell für das Überleben des Gesamtkomplexes", sagt Komikerin Sarah Bosetti kürzlich im ZDF. Mit dem Blinddarm sind in diesem Zusammenhang Ungeimpfte gemeint, immer weniger werden diese von der Gesellschaft akzeptiert – oder verstanden. Unsere Redaktion spricht mit Milan Vasic über seine Beweggründe, sich nicht impfen zu lassen – obwohl er sich vor über einem Jahr selbst mit dem Virus infizierte – und noch immer die Folgen der Erkankung spürt. Im Gespräch erzählt er, wie er die aktuelle Debatte in der Gesellschaft wahrnimmt.