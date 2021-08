Was los in Haigerloch

2 Für prächtige Stimmung sorgte die Blasmusik-Combo "Blowfeld". Quelle: Unbekannt

Vereine: Hock mit "Blowfeld" gut besucht

Haigerloch. Richtig gut besucht trotz der wenig sommerlichen Witterung war die Hockete der Narrenzunft Haigerloch am Freitagabend rund ums Zunfthaus. Umrahmt wurde die Veranstaltung von der Combo "Blowfeld" mit Musikern aus Haigerloch, Bad Imnau, Melchingen, Hochmössingen und Stuttgart.

Die zahlreichen Besucher freuten sich, dass in Haigerloch endlich einmal wieder etwas Geselliges geboten war, machten vom Getränkeangebot regen Gebrauch, ließen sich die eine oder andere leckere Rote Wurst schmecken und plauschten angeregt mit Freunden und Bekannten, die sie in den vergangenen Monaten vermutlich nicht so häufig gesehen hatten.

Für "Blowfeld" war es der erste Auftritt seit Beginn der Pandemie, und die Blechbläser und die beiden Schlagzeuger gaben sich daher gut gelaunt und spielfreudig. Dem Publikum präsentierten sie altbekannte Stücke wie "Auf der Vogelwiese" oder "Böhmische Liebe".

Timo Haser, einer der drei ersten Vorsitzenden der Narrenzunft Haigerloch, zeigte sich mit dem Besuch äußerst zufrieden. Nicht auszudenken, wie groß der Andrang eventuell bei 30 Grad und Sonnenschein gewesen wäre.