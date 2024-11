Was kostet Dubai-Schokolade bei Lidl?

1 Dubai-Schokolade mit Pistaziencreme und Engelshaar (Kadayif) gibt es bald auch bei Lidl. Foto: ZGS/Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Der süße orientalische Traum wird erschwinglicher. Statt 350 Euro, wie bei eBay, rufen Discounter jetzt niedrigere Preise ab. Auch Lidl will ab Mitte Dezember mitmischen – zu welchen Konditionen?









Die trendige Dubai-Schokolade, die bisher hauptsächlich in sozialen Medien für Furore sorgte, kommt nun auch in die Regale von Lidl. Der Discounter bringt Mitte Dezember seine eigene Version unter der Eigenmarke „Deluxe“ auf den Markt. Dabei setzt das Unternehmen auf zwei Varianten: Vollmilch und Zartbitter.