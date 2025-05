Was kosten die Tickets für Metallica?

1 Metallica kommen 2026 wieder nach Deutschland. Foto: IMAGO/Gonzales Photo Metallica verlängern ihre Welt-Tournee – und kommen im kommenden Jahr auch wieder nach Deutschland. Was bislang zum Vorverkauf bekannt ist.







Link kopiert



Eine der bekanntesten Bands der Welt kommt im kommenden Jahr wieder nach Deutschland. Metallica hat an diesem Donnerstag drei weitere Konzerte im Rahmen der M72 World Tour in Deutschland angekündigt. Seit dem Tourstart im April 2023 in Amsterdam haben rund vier Millionen Fans Metallica live erlebt.