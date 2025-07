Was Klinsmann Thomas Müller rät: VfB-Legende macht Jobvorschlag – Uli Hoeneß ist dagegen

1 Der frühere Stürmer des VfB Stuttgart Jürgen Klinsmann hat einen Tipp für Thomas Müller. Foto: Silas Stein/dpa/Silas Stein Die Ära von Thomas Müller beim FC Bayern ist nach 25 Jahren und 756 Pflichtspielen endgültig beendet. VfB-Legende Klinsmann gibt Karrieretipps – die nicht jeder mag.







Anders als Uli Hoeneß rät Jürgen Klinsmann seinem früheren Spieler Thomas Müller zu einem Wechsel in die USA. „Ich wünsche mir, dass er noch ein paar Jahre ranhängt und natürlich, dass er das Abenteuer USA in seine Überlegungen einbezieht“, schrieb der frühere Bundestrainer und Bayern-Chefcoach in einem Gastbeitrag im „Kicker“: „Er hat alles, um den Fußball in den USA weiter anzustoßen, wie es Lionel Messi oder auch Marco Reus tun.“