Was ist mit dem Ostermontagsmarkt?: Großbaustelle Dornstetten – Sperrung um Sperrung

Auf einige Sperrungen müssen sich die Einwohner von Dornstetten in den kommenden Monaten einstellen. Los geht es nächste Woche an der Kreuzung Heselwiesenstraße/Hauptstraße. Der Ostermontagsmarkt findet aber statt, heißt es aus dem Rathaus.

Die Umgestaltung der Stadtmitte ist eine der größten städtebaulichen Maßnahmen in der Geschichte Dornstettens. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, werde Dornstettens Hauptstraße eine ganze neue Atmosphäre haben, verspricht die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Bis es so weit ist, müssen aber einige Einschränkungen und Straßensperrungen überstanden werden. Die nächste kommt ab Montag, 10. März, im Bereich der Kreuzung von Hauptstraße und Heselwiesenstraße.

Die gute Nachricht liefert die Stadtverwaltung zuerst: „Der Ostermontagsmarkt findet wie gewohnt statt“, erklären Bürgermeister Bernhard Haas und Bauamtsleiter Alexander Mönch. Die Baufirma habe von der Stadt die Auflage erhalten, die Hauptstraße für die Traditionsveranstaltung freizumachen.

März: Heselwiesenstraße Danach gehe es aber zügig weiter mit den großen Baumaßnahmen, so die Stadt. In der Heselwiesenstraße beginnen die Bauarbeiten für die Kanalisation und die Nahwärmeleitung. Von 10. März bis voraussichtlich Ende April wird dafür der komplette Bereich der Kreuzung Hauptstraße und Heselwiesenstraße gesperrt. Der Verkehr wird dann über die Gartenstraße und die Schießgrabenstraße geleitet. Die Parkplätze dort bleiben uneingeschränkt erhalten.

Mai: Hauptstraße Nachdem die Baumaßnahmen an der Stadthalle bereits in vollem Gange sind, sollen im Mai die Arbeiten zur Umgestaltung der Hauptstraße beginnen. Die Hauptstraße wird dafür zwischen Heselwiesenstraße, Höhe Kreissparkasse, und Turnhalleplatz, Höhe Modehaus Schwarz, komplett gesperrt.

Wege- und Leitsystem für Fußgänger

„Diese Sperrung wird aber erst kommen, wenn die Arbeiten in der Heselwiesenstraße abgeschlossen sind“, so Bürgermeister Haas. Der Verkehr wird auch in dieser Zeit wieder über die Gartenstraße und die Schießgrabenstraße geleitet. Die Geschäfte und Betriebe entlang der Hauptstraße bleiben während der gesamten Bauzeit zu Fuß erreichbar. Ein entsprechendes Wege- und Leitsystem wird eingerichtet.

Parkplatzsituation Die Sperrung der Hauptstraße bringt beträchtliche Einschränkungen in Sachen innerstädtische Parkplätze mit sich. „Das wird nicht einfach und lässt sich auch nicht schönreden“, so Bürgermeister Haas und Bauamtsleiter Mönch.

Hinzu kommt, dass am Marktplatz derzeit der Breitbandausbau läuft, wo es ebenfalls zu Sperrungen kommt und Parkplätze wegfallen. Dort sind die Arbeiten aber schon ein gutes Stück vorangeschritten. Die Stadt hofft, in Kürze mit einer halbseitigen Sperrung in der unteren Hauptstraße auszukommen. Die Geschäfte in diesem Bereich bleiben weiterhin fußläufig erreichbar.

Parkplätze am ZOB

Für den oberen Bereich der Hauptstraße stehen während der Sperrung die neuen Parkplätze am ZOB zur Verfügung. Zudem stehen nach Öffnung der neuen, verlängerten Heselwiesenstraße die Parkplätze an der oberen Seite der Straße ebenfalls zur Verfügung.

Pfingsten: Schulhof Die Parkplätze an der unteren, dem Schulhaus zugewandten Seite der Heselwiesenstraße müssen ab den Pfingstferien zunächst eine andere Funktion erfüllen: Dort entsteht im Sommer ein Behelfsschulhof.

In den Pfingstferien startet nämlich auch der Umbau des Schulhofs der Grundschule. Dieser erhält neben einem neuen Belag und zusätzlichen schattenspendenden Bäumen auch eine neue Gestaltung mit größeren Spielgeräten und einem kleinen Schulgarten.

Hallenbad bleibt zugänglich

Parkmöglichkeiten wird es dort künftig keine mehr geben. Der Schulhof soll gänzlich den Kindern vorbehalten bleiben. Die Baumaßnahmen sollen bis Ende der Sommerferien abgeschlossen sein – so der Plan.

Während der Umbauzeit zwischen Pfingst- und Sommerferien wird ein Behelfsschulhof auf den schulhausseitigen Parkplätzen entlang der Heselwiesenstraße eingerichtet. Das Hallenbad bleibt während der Bauphase uneingeschränkt zugänglich.

Sicherheitsvorkehrungen Während der gesamten Dauer der Baumaßnahmen stehe die Sicherheit der Fußgänger und Schüler an oberster Stelle, betont die Stadt. Umgehungsgitter, Bauzäune und andere Hilfsmittel sollen sicherere und unkomplizierte Wege ermöglichen. „Da der Verkehr auf der Hauptstraße während der Sperrung wegfällt, gibt es hier außerdem einen Risikofaktor weniger“, erklärt Bürgermeister Haas.

Bisher im Plan

Wie planmäßig die Bauarbeiten vorangehen, hänge von Faktoren ab, die nicht alleine in der Hand der Stadt lägen. „Wie bei allen Projekten dieser Dimension kann es zu Unwägbarkeiten kommen, mit denen wir vorab nicht rechnen konnten und die sich auf die Zeitplanung auswirken“, so Bauamtsleiter Mönch.

Bislang liefen die Baumaßnahmen aber gut und die Stadtverwaltung ist zuversichtlich, dass der Zeitplan der nächsten Monate wie geplant eingehalten werden kann.