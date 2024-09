Was ist los beim Donaueschinger Rathaus?

1 Seit einigen Tagen sind die großen, historischen Fenster des Sitzungssaales im blauen Rathaus mit Folien verschlossen. Foto: Jens Fröhlich

Das blaue Rathaus gilt als Schmuckstück und Touri-Hotspot in Donaueschingen. Doch im Moment bekommen Besucher nur blaue Folien zu sehen. Warum das so ist, erklärt die Rathaussprecherin Beatrix Grüninger.









Touristen machen gerne Fotos auf dem Platz vor dem Donaueschinger Rathaus, zur Erinnerung an ihre Zeit am Donauursprung. Im Vordergrund zeigen diese Erinnerungsfotos gerne den Musikantenbrunnen, dahinter das schöne Rathaus in blauer Farbe.