Was ist ein Pager?

Die kleinen Helfer in der Kommunikation

1 Smartphones haben Pager größtenteils abgelöst, doch in einigen Bereichen finden sie noch immer Anwendung. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Trotz der Dominanz von Smartphones haben Pager in bestimmten Bereichen ihren Platz behauptet. So sind die kleinen Geräte noch immer unverzichtbar für Rettungsdienste und die Gesundheitsbranche. Doch was genau ist ein Pager und wie funktioniert er?









Ein Pager, oft auch Piepser oder Funkmeldeempfänger genannt, ist ein kleines drahtloses Kommunikationsgerät, das Alarmsignale oder kurze Nachrichten empfangen kann. Besonders seit den 1980er-Jahren wurden sie breit eingesetzt, unter anderem bei Rettungsdiensten, und waren eine Art Vorläufer des Smartphones. Die Geräte sind in der Regel leicht zu transportieren und passen oft in eine Hosentasche oder können am Gürtel getragen werden.