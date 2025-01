Was ist der 5-Punkte-Plan (Liste)?

Die Migrationspolitik steht im Fokus des Bundestagswahlkampfs 2025. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat einen 5-Punkte-Plan vorgelegt, der am 29. Januar 2025 im Bundestag eine Mehrheit fand. Die Abstimmung sorgte für erhebliche politische Kontroversen, da die Mehrheit durch Stimmen von CDU/CSU, FDP und AfD zustande kam.

5-Punkte-Plan von Friedrich Merz

Die fünf Kernpunkte des Plans:

Dauerhafte Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen

Konsequente Zurückweisung aller Versuche illegaler Einreise

Faktisches Einreiseverbot für Personen ohne gültige Dokumente

Sofortige Inhaftierung von ausreisepflichtigen Personen

Verschärfung des Aufenthaltsrechts für Straftäter und Gefährder

Der Plan sieht vor, dass auch Personen, die in Deutschland Asyl beantragen wollen, an der Grenze zurückgewiesen werden können. Die Begründung: In den europäischen Nachbarstaaten seien sie bereits sicher vor Verfolgung.

Rot-Grün gegen 5-Punkte-Plan von Merz

Die Abstimmung im Bundestag führte zu heftigen Reaktionen. SPD-Fraktionschef Mützenich warf der Union vor, „aus der politischen Mitte ausgebrochen“ zu sein. Die Grünen bezeichneten den Tag als „schwarz für die Demokratie“.

Merz selbst bedauerte die AfD-Unterstützung und betonte, er suche „keine anderen Mehrheiten als die in der demokratischen Mitte“. Nach der Bundestagswahl könnte der 5-Punkte-Plan unter Umständen umgesetzt werden.

5-Punkte-Plan und 27-Punkte-Plan

Ein weiterer Antrag der Union mit 27 zusätzlichen Punkten, der unter anderem Vorratsdatenspeicherung und erweiterte Befugnisse für Sicherheitsbehörden vorsah, wurde hingegen vorerst abgelehnt.