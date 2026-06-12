Was ist da los?: Unbekannte Täter werfen in Baiersbronn drei Motorroller in die Murg

Gleich drei benzingetriebene Motorroller wurden in Baiersbronn von unbekannten Tätern in die Murg geworfen. Die Polizei ermittelt. Das Motiv gibt derweil Rätsel auf.
Dass die in den letzten Jahren in Mode gekommenen Elektro-Tretroller immer mal wieder in Flüssen landen, kommt leider häufiger vor. Doch unbekannte Täter setzten am vergangenen Wochenende in Baiersbronn nochmal gewaltig einen drauf. Denn statt der kleinen und relativ leichten Elektrorollern landeten dort gleich drei benzingetriebene Motorroller in der Murg.