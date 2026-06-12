Was ist da los?: Unbekannte Täter werfen in Baiersbronn drei Motorroller in die Murg

Gleich drei benzingetriebene Motorroller wurden in Baiersbronn von unbekannten Tätern in die Murg geworfen. Die Polizei ermittelt. Das Motiv gibt derweil Rätsel auf.

Dass die in den letzten Jahren in Mode gekommenen Elektro-Tretroller immer mal wieder in Flüssen landen, kommt leider häufiger vor. Doch unbekannte Täter setzten am vergangenen Wochenende in Baiersbronn nochmal gewaltig einen drauf. Denn statt der kleinen und relativ leichten Elektrorollern landeten dort gleich drei benzingetriebene Motorroller in der Murg.

Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion berichtet, wurde bereits am Samstag ein entwendeter Roller von dessen Besitzer in der Murg entdeckt. Demnach lag der Roller in der Nähe der Brücke beim Skate-Park im Fluss. „Der Geschädigte selbst hat dann seinen Roller aus der Murg geholt“, berichtet eine Sprecherin der Polizei.

Doch damit nicht genug. Denn einen Tag später lagen an derselben Stelle zwei weitere Roller im Fluss. Diesmal wurden sie laut der Sprecherin von einem Passanten entdeckt. Nun rückte die Feuerwehr an, die mithilfe der Drehleiter die beiden Fahrzeuge aus der Murg zog und am Ufer absetzte.

Wer macht denn sowas?

Noch ist unklar, ob die Roller kurzgeschlossen und gefahren wurden, bevor sie von den Tätern in den Fluss geworfen wurden, oder ob sie vom Ort des Diebstahls bis zum Ufer gerollt oder getragen wurden. Denn danach gefragt, konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Doch wer macht sowas? Und vor allem warum? Die Sprecherin schreibt dazu: „Bei der Motivlage kann nur spekuliert werden. Grober Unfug steht mit an erster Stelle.“

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und hat einen Zeugenaufruf gestartet. Wer die Täter beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich beim Polizeirevier Freudenstadt melden unter Telefon 07441/5360.