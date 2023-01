Was ist 2023 los in

1 Am 14. April öffnet die Bundesgartenschau in Mannheim. Foto: imago/Markus Prosswitz masterpress

In Kultur und Freizeit stehen große Ereignisse an. Mannheim steht nicht nur mit der Blumenschau im Zentrum, sondern stellt im Juni auch politisch die Weichen neu.















Link kopiert

Der Landtag wird erst 2026 wieder gewählt, der politische Kalender ist 2023 – abgesehen von Oberbürgermeisterwahlen – eher mit Routineterminen gespickt. Aber mit der Rückkehr von Messen und Fasnet nach der Coronazeit gibt es für Wirtschaft und Freizeit einige Höhepunkte. Und die Bundesgartenschau in Mannheim wird deutschlandweit ausstrahlen.

Gartenschau in Mannheim

Am 14. April wird in Mannheim die 146 Millionen Euro teure Bundesgartenschau eröffnet, die mit 100 Hektar Ausstellungsfläche zu den größten Blumenschauen Deutschlands zählen wird. Unter dem Motto „Beste Aussichten“ soll es um Nachhaltigkeit gehen, ein Armeegelände ist umgewandelt, eine Neckarschleife auf 3,3 Kilometer Länge renaturiert worden. Ein Experimentierfeld wird klimaresiliente Pflanzen zeigen. Bis 8. Oktober, wenn sie ihre Pforten schließt, soll die Bundesgartenschau zwei Millionen Besucher angelockt haben, 5000 Veranstaltungen sind geplant.

Rückkehr der Fasnet

Nach der Coronapause geht die schwäbisch-alemannische Fasnet wieder an den Start, mit Umzügen, Narrensprüngen und Partys. Die „Goldene Narrenschelle“ wird in Rust der Bayer Markus Söder erhalten, der Fasnetspreis „Goldene Saublodr“ geht an den Schwaben Thomas Strobl. Wer vors Stockacher Narrengericht muss, wird am Dreikönigstag verkündet.

Messen wieder in Präsenz

Auch wichtige Messen in Stuttgart sind wieder in voller Präsenz möglich: so die Reisemesse CMT (14. bis 22. Januar) und Europas größte Bildungsmesse, die Didacta (7. bis 11. März), die im vergangenen Jahr digital war. Starke Fachmessen wie die Logi-Mat im April und die Schweisstec und die Blechexpo folgen im November.

Kultur mit Nibelungen und Hölderlin

Im Kulturkalender ragen die zweimaligen Aufführungen des kompletten Zyklus der Oper „Der Ring des Nibelungen“ in Stuttgart im März und April heraus, ebenso wie die Neueröffnung des Museums Peter und Traudl Engelhornhaus in Mannheim voraussichtlich im Frühjahr sowie die Wiederöffnung des umgebauten Hölderlinhauses in Nürtingen am 20. April.

Hängebrücke und Sea Life öffnen

Auch für die Freizeitgestaltung gibt es einige Termine: Nach mehrmonatiger Pause wegen einer Umgestaltung macht die Meeresschau Sea Life in Konstanz im Frühjahr wieder auf, vermutlich zu Pfingsten ist die Eröffnung einer Hängebrücke, die sich 120 Meter über das Tal beim Wasserfall von Todtnau im Schwarzwald spannt. Und Mitte September finden wieder die Internationale Modellbahnausstellung und die Märklintage in Göppingen statt.

Jugendticket kommt

Vom 1. März an soll es für Schüler, Azubis, Studierende und Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr – wenn sie unter 27 sind – in Baden-Württemberg das sogenannte 365-Euro-Ticket geben. Für diesen Preis können die jungen Leute den gesamten ÖPNV – Busse und Bahnen – im Südwesten ein Jahr lang nutzen. Fernzüge sind davon ausgeschlossen.

Atomkraft und Missbrauch

Auch in Baden-Württemberg soll das Atomzeitalter zu Ende gehen. Für den 15. April ist die Abschaltung seines letzten AKWs – Neckarwestheim 2 – geplant. Mit Spannung wird auf das Erzbistum Freiburg geschaut, wo im April ein Missbrauchsgutachen vorgelegt werden soll. Der frühere Erzbischof Robert Zollitsch hatte Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsvorwürfen eingeräumt.

Wahl in Mannheim und anderswo

In Mannheim wird am 18. Juni ein neuer Oberbürgermeister gewählt, denn Rathauschef Peter Kurz (SPD) wird nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Am 20. Januar entscheidet die SPD in Mannheim über einen neuen Kandidaten, das Rennen gilt in der zweitgrößten Stadt des Landes als offen. In Tengen (Kreis Konstanz) wird am 5. März ein Nachfolger für Bürgermeister Marian Schreier (SPD) gewählt – er war auch bei der OB-Wahl in Stuttgart angetreten, gegen den Willen der SPD. In Waldshut-Tiengen wird im Herbst ein Oberbürgermeister gewählt. Und interessant ist auch ein Blick auf Maselheim (Kreis Biberach), wo am 12. Februar ein Nachfolger für Elmar Braun – der als erster grüner Bürgermeister im Südwesten gilt – bestimmt werden soll.

Festakt für Professorin

Weitere Termine im Politikkalender für 2023: Die Chemikerin Margarete von Wrangell ist vor 100 Jahren als erste ordentliche Professorin an eine deutsche Universität berufen worden – in Stuttgart-Hohenheim. Ihr zu Ehren gibt es am 27. März in Stuttgart einen Festakt, veranstaltet von der Uni und dem Wissenschaftsministerium. Am 5. Mai ist der Europaaktionstag auf dem Schlossplatz in Stuttgart, am 19. November wird die Verfassung von Baden-Württemberg 70 Jahre alt. Für den Herbst ist wieder das „Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg“ geplant.