Die Doppelstadt schläft noch, die Südwest Messe erwacht. Streng genommen, hat sie kein Auge zu getan, denn auch nachts wird hier gearbeitet. Dann sind es die Wachen, die aufpassen, dass einem neuen Messetag nichts im Wege steht.

4.30 Uhr – es geht los

4.30 Uhr. Die Hygieneprofis von Ahad, der Reinigungsfirma von Seniorchef Serafettin Yerlikaya und Juniorchef Muhammet Ali Yerlikaya eilen aufs Gelände. Nicht nur Toiletten und Sanitärräume werden geschrubbt, auch das Außengelände. Das Personal kehrt die Ecken aus, nimmt sich Gehwege vor und Bereiche zwischen den Hallen und lässt den Kehricht in der Mitte der Wege liegen. Müll vom Vortag wird aufgetürmt.

Noch ehe hier Besucher flanieren, hat die Kehrmaschine früh morgens ihren Einsatz Foto: Cornelia Spitz

Um 5 Uhr durchbricht Motorengeräusch die Stille. Remondis ist da. Der Müllwagen des Entsorgers durchkämmt das Gelände, nimmt Säcke auf, leert Behälter. Kaum ist er fort, braust mit viel Getöse das nächste schwere Fahrzeug herbei: die Kehrmaschine. Sie nimmt auf, was der Reinigungsdienst zusammengekehrt hat und säubert das Areal.

Ständig parat

Für die Fußtruppen mit Saubermänner und -frauen ist trotzdem noch nicht Feierabend. „Von 8.30 bis 18 Uhr sind unsere Leute im Tagesdienst“, erzählt Muhammet Ali Yerlikaya. Drei Leute stehen ständig parat und greifen ein, wo nötig.

Das Reinigungsteam der Firma Ahad hält das Messegelände sauber - in den Hallen sowie davor. Foto: Cornelia Spitz

Am Vortag etwa, erzählt Seniorchef Serafettin Yerlikaya, habe ein Hund in der Halle ein Häufchen gemacht. Dass das weder Messebesuchern noch Ausstellern nicht lange stinkt, wird rasch sauber gemacht.

Parkplatz-Infos gibt es live

Derweil kommt Leben in Büros und Parkplätze. Es ist 7 Uhr. Personal in Warnwesten geht auf Position. Drinnen bereitet der Chef der Sicherheitsfirma SWAT, Manuel Hertlein, den Tagesdienst vor.

Security-Chef Manuel Hertlein der Sicherheitsfirma SWAT hat den Überblick, unter anderem über die zahlreichen Parkflächen. So früh am Morgen ist noch alles im grünen Bereich . Foto: Cornelia Spitz

Auf dem Computerbildschirm sieht man grüne und rote Spalten, eine für jeden Parkplatz – unter der Woche acht, an Feiertagen und am Wochenende, wenn Bad Dürrheim mit beparkt wird, einige mehr. So früh am Morgen ist alles im grünen Bereich. Mit dem Funkgerät wahrt Hertlein den heißen Draht zum Team, checkt die Belegung der Parkplätze. Und dann kommt die Polizei ins Spiel, die später mit ihm im Büro sitzen wird. „Sie unterstützt uns mit der Verkehrsregelung“, erklärt Hertlein und verrät, wie trotz tausender Besucher das Chaos ausbleibt. Zielgerichtet werden Autos dorthin gelotst, wo Platz ist. „Wir schauen, dass wir so wenig Stau wie möglich auf der Straße haben.“

„Heiße Geschichten“

Aber Hertlein, der seit 21 Jahren in der Branche und seit 17 für die Messe arbeitet, kennt es noch anders: „Früher haben die Leute an der B27 geparkt – und auf der Bundesstraße die Kinderwagen rausgeholt und kleine Kinder reingesetzt. Da gab es sehr heiße Geschichten.“ Und immer wieder muss der Security-Chef auch schmunzeln – etwa wenn betagte Besucher des „Froh und heiter“-Nachmittags bei ihm aufschlagen, weil sie weder wissen, wo ihr Auto steht, noch was für eines sie fahren.

„Dann geht ein Mitarbeiter von uns mit dem jeweiligen Herrn und dem Schlüssel in der Hand durch die Parkreihen und drückt drauf, um ihn zu seinem Auto zu führen.“ Auch Besucher, die vor lauter Messevorfreude das Auto mit laufendem Motor abstellen, gebe es. Spektakuläre Einsätze wie der Wohnwagenfahrer vor Jahren, der wegen 3,50 Euro Parkgebühr, die es damals kostete, durchdrehte und von der Polizei auf Motorrädern verfolgt und gestellt wurde, sind selten.

Aufräumzeit an den Ständen - um 18 Uhr schließt die Messe, vorher werden hier am Stand sizilianische Spezialitäten fein säuberlich verpackt und über Nacht gelagert. Foto: Cornelia Spitz

Hertleins Kopf ist trotzdem voller Erinnerungen an skurrile Messegeschichten. Sein Unternehmen ist aus einem Hobby heraus mit vier Leuten entstanden und mittlerweile auf einen 160-Mann-Kader angewachsen. Davon setzt er wochentags 42, an Feier- und Wochenenden sogar bis zu 70 Kräfte als Einweiser und an der Kasse bei der Südwest Messe ein. Hinzu kommt für die Nachtbewachung und Einlasskontrolle weiteres Personal eines anderen Sicherheitsunternehmens.

Viel passiert vor der Messe

Wenig später scheinen die meisten Heinzelmännchen verschwunden zu sein. Besucher strömen durch die Tore, bummeln durch die Hallen. Ein ganz normaler Messetag.

Die letzten Besucher machen sich auf den Heimweg – doch für die Helfer ist auf dem Gelände noch lange nicht Schluss. Foto: Cornelia Spitz

Doch kaum sind die letzten nach 18 Uhr wieder durchs Drehkreuz getreten, kommen die emsigen Helfer zurück. Die Reinigungskolonne der Firma Ahad sieht man jetzt in Zweierteams mit 6,5 Kilogramm schweren Rucksack-Staubsaugern und Putzmitteln bewaffnet. Halle für Halle arbeiten sie sich vor, reinigen Stände, für die dieser Service geordert wurde.

Mit Rucksack-Sauger und Reinigungsmitteln bewaffnet, nimmt das Personal die Standreinigung in den Hallen in Angriff. Foto: Cornelia Spitz

Eine unverzichtbare Arbeit hinter den Kulissen – und doch längst nicht der wichtigste Einsatz der Reinigungstruppe, denn: Der findet schone eine Woche vor Messe-Eröffnung statt, erzählt Muhammet Ali Yerlikaya.

Auch hinter den Kulissen, wie hier bei den Toilettenanlagen, wird während der Messe sowie davor alles auf Vordermann gebracht. Foto: Cornelia Spitz

Dann nämlich rückt das Team Ahad für die Grundreinigung an, Glas, Fassade und alle Toilettenanlagen werden geputzt, um schon während des Aufbaus der Messestände zur Verfügung zu stehen. Die Südwest Messe wird startklar gemacht – im Vorfeld, aber auch Tag für Tag.

Zahlen, Daten und Fakten

Die Südwest Messe in Stückzahl und Kilometer

Hier gibt es 60 Müllbehälter und 75 Bänke sowie 60 Aschenständer und 50 zu bewässernde Pflanzen. Kabel in der Länge von 19 Kilometern werden ausgerollt und zwei Kilometer Wasserschläuche. 3,5 Kilometer Wände werden verbaut, 2500 Quadratmeter Gangläufer ausgelegt. Pro Person und Tag kommt täglich eine Laufstrecke von 13 Kilometern zusammen. Die Einlasskontrolle und Bewachung wird von 15 bis 25 Personen übernommen – je nach Messetag, die Parkplatz-Regelung von 42 bis 70 Leuten, das Reinigungsteam kommt mit 15 Personen, die SVT mit drei, während die Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH mit 30 Mitarbeitern im Einsatz ist.