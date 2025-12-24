Was hinter dem Wunschbaum steckt: Eine schöne Bescherung für alle in St. Georgen

Etliche Familien in St. Georgen müssen mit einem kleinen Budget auskommen – auch an Weihnachten. Der Kinderwunschbaum sorgt für eine schöne Bescherung.
Tausende Geschenke werden an den Weihnachtstagen in ganz St. Georgen unter den Weihnachtsbäumen liegen – und viele davon bringen sicherlich einmal mehr Kinderaugen zum Strahlen. Gut 200 der Geschenke stammen aus einer ganz besonderen Quelle – sie wurden über den Wunschbaum vermittelt, den die Stadtverwaltung in diesem Jahr zum mittlerweile 14. Mal im Rathaus aufgestellt hatte.